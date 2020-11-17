Минтранс будет следить за водителями автобусов через специальные браслеты

На самом деле, Минтранс всерьез планирует довести свою идею до логического завершения: план мероприятий уже утвержден правительством, а к лету 2021 года должен быть готов соответствующий национальный стандарт. Параллельно планируется подправить закон «О безопасности дорожного движения», чтобы противосонные устройства стали обязательными для автобусов.

Как стало известно «Известиям», сейчас водители автобусов из Великого Новгорода и Тулы тестируют разные варианты системы. Первый — браслет на руку, второй — искусственным интеллект на базе камеры, а третий — нейроинтерфейс, считывающий активность мозга. Вполне возможно, что итогом станет некая гибридная технология, которая объединит все эти принципы воедино.

Естественно, за новое оборудование придется заплатить владельцам автобусов, а далее — по цепочке — пассажирам. Но куда интереснее другое. Почему Минтранс интересуют только автобусы? А как же засыпающие за рулем водители грузовиков и такси? Почему их обошли стороной? Хотя лучше промолчим: чиновникам только дай волю, и всех водителей заставят покупать «умные» браслеты.