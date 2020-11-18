За легендарные автобусы ЛиАЗ-677 выручили рекордно большую сумму

Расстаться с ветеранами транспортники были готовы за весьма скромные суммы, что легко объяснимо: одной машине уже больше четверти века, а двум другим — без нескольких месяцев 30 лет. Поэтому цены на автобусы варьировались от 89 000 до 130 000 рублей. Учитывая, что прошлый аукцион по продаже старичков прошел без единого участника, организаторы новых торгов сразу заложили «игру на понижение» — это привлекло бы охотников за черметом.

Однако вместо сборщиков металлололома на торги заявились настоящие ценители автомобильной истории! Битва, в которой принял участие 21 человек, закончилась для арзамасского АТП крайне позитивно.

Экземпляр 1991 года, неспособный передвигаться своим ходом, ушел за 298 000 рублей. Его ровесника на ходу успешно продали новому владельцу за 442 000. Третий ЛиАЗ-677 1994 года «расторговали» за 390 000. То есть суммарно торги принесли 1 130 000 рублей. При таком раскладе нижегорское предприятие наверняка захочет поскорее пристроить еще два оставшихся в хозяйстве «шестьсот семьдесят седьмых».

Напомним, что сам Ликинский автобусный завод делал модель 677 с 1967 по 1994 год, а затем эстафету приняли несколько сторонних предприятий. Бензиновые машины были известны по всему СССР, а водителям запомнились, как первые серийные городские «бусы» с автоматической трансмиссией. Ну, а пассажиры наверняка помнят знаменитый «звон бутылок» — его издавала трансмиссия ГМП Львов‑2.