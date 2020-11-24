КАМАЗ даст денег всем, кто удивит идеями

KAMAZ DIGITAL — это первый внешний акселератор компании. В его рамках все желающие могут предлагать задумки, способные стать новым источником дохода для грузового автогиганта. В первую очередь, это цифровые решения для родственных ниш: новые формы владения транспортом, бизнес-модели рынка подержанной техники и тому подобное.

Второе направление акселератора рассчитано на компании, у которых есть не просто идея, а готовый продукт, пригодный конкретно для КамАЗа. Особенно интерес представляют средства дополненной реальности, машинное обучение и прочие современные технологии. Взамен акционерное общество гарантирует вложение «финансов, времени и экспертизы».

Добавим, что сейчас завод Набережных Челнов живет активной жизнью. В 2021 году марка выпустит капотный грузовик, а также супертягач High-Tech, который бросит вызов современным иномаркам.

Кроме того, недавно КамАЗ представил модель 3373 «Челнок» — это автономная электрическая платформа. И, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», следующий грузовик без кабины челнинцы покажут примерно через полгода: это будет карьерный самосвал.