БелАЗ готовится выпускать свои самосвалы в России

С 2012 года Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации, после чего нашим властям пришлось последовательно снижать таможенные пошлины на автомобили. Но чтобы защитить родной автопром, чиновники пошли на хитрость, введя так называемый «утилизационный сбор» — плату за будущую переработку транспортного средства, когда оно выйдет из употребления. Этот сбор платят все производители техники, включая автозаводы из стран Таможенного союза.

Скажем, БелАЗ за каждый проданный внутри России самосвал полной массой от 80 до 350 тонн сейчас отчисляет в федеральный бюджет 6 195 000 рублей. А для более тяжелых машин ставка составляет 9 165 000. Но если сборка грузовых гигантов переедет из Белоруссии, то компания начнет получать из российского бюджета субсидии, которые покроют оплату утильсбора. И для этого как раз требуется подписать тот самый СПИК, взяв на себя определенные обязательства по локализации.

К слову, последним из тех, кто подписал СПИК, стала компания Haval. И ради выполнения условий контракта, китайцам теперь придется построить еще один завод под Тулой. Что неудивительно: задача российского офиса «Хавейла» — до 2025 года увеличить объемы продаж в 10 раз. Получится ли?

Но вернемся к БелАЗу. Недавно эта компания порадовала двумя разноплановыми новостями: так, автозавод начал торговать ботинками по 7 000 рублей за пару, а еще приступил к выпуску огромных грузовых троллейбусов.