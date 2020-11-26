Для Камчатки сделали специальную версию грузовика Scania

Новинка, что отправится на Дальний Восток, имеет полный привод, мощный турбодизель (380 л. с.) и усиленный задний мост, допускающий нагрузку до 15 тонн. Кроме того, машине полагаются широкие подножки, автоматическая система управления климатом, автономный отопитель кабины и двигателя мощностью 6 кВт, не считая холодильника и обогревов зеркал и сидений.

За кабиной установлен кран-манипулятор грузоподъемностью до 5 тонн при минимальном вылете стрелы 2,5 метра. До этого таких комбинаций не заказывал никто!

В последнее время производители очень чутко реагируют на запросы клиентов. Так, марка IVECO сделала грузовичок Daily на метане, да еще и с «автоматом». А нижегородская фирма «Промтех» из группы «Самотлор-НН» выпустила новую версию LADA Granta, которая везет как ГАЗ «Соболь».