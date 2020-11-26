Как сделать из багажника внедорожника пятизвездочный отель

Текущий високосный год подтвердил, что все новое — это хорошо забытое старое. Палаточные выезды, популярные во времена отсутствия гостиничной инфраструктуры, в многострадальном 2020 снова выбились на вершину народного признания. Отдыхать на речки и озера поехали даже те, кто раньше себе такого и представить не мог. Откровение случилось в совсем неожиданной проекции: оказывается, отдых с палатками в диких местах может быть комфортной и невероятно привлекательной альтернативой более привычных горожанам вариантов.
Но как только «походники» оценили всю радость подобного времяпрепровождения, случилась осень: похолодало, и в палатках стало уже неуютно, да и небезопасно для здоровья. Простудить почки — вопрос одной холодной ночевки. Безусловно, есть специальные палатки, спроектированные для зимних выездов на природу и оснащенные походной печкой, однако цена вопроса переваливает далеко за 50 000 рублей. Как вы понимаете, найти такое снаряжение подержанным сейчас достаточно сложно — планов по снятию ограничений на следующее лето никто еще не объявлял. Впрочем, и этот вариант особым комфортом не отличается и далеко не все «лучшие половинки» на него согласятся.
Толи дело ночевка в автомобиле: тепло, сухо, безопасно! Постелил матрас в багажник — да спи сколько влезет хоть на обрыве над рекой, хоть в топком болоте, хоть во влажном и сыром лесу. Только одно мешает: постоянно тарахтящий мотор и вечный риск дожечь остатки горючего. Есть и еще один неприятный аспект: дизельные внедорожники, которые так уверенно чувствуют себя вне асфальта, за несколько часов работы на «холостом ходу» остывают и поставляют в салон воздух забортной температуры. Спать придется в шапке.
Однако немецкая компания Webasto уже давно обе вышеописанные проблемы решила: автономный отопитель салона ее производства поддерживает температуру воздуха в течение длительного времени, расходуя при этом не больше 200 грамм горючего в час. То есть на всю ночь хватит пары литров.
Отопитель Webasto монтируется в салоне или багажнике, он работает тихо и позволяет вообще не задействовать мотор. Желаемая температура выставляется на поворотном переключателе, и прибор сам подстраивает свою работу под «тепловую потребность». Причем делает это плавно, ведь дискомфорт вызывает не столько слабый равномерный шум, сколько его резкое изменение.
А для экстремалов, выезжающих на природу и в сильный мороз, обязательным станет жидкостный предпусковой подогреватель Webasto, греющий мотор и салон через систему охлаждения и штатную печку. Такие подогреватели умеют не только разогреть двигатель и салон перед поездкой морозным утром, но и работать во время движения, позволяя наслаждаться теплом даже в глухой зимней пробке, которую так не любят моторы на тяжелом топливе.
Рыбалка в Карелии, охота в Поморье да и просто выезд в леса осенью и зимой никогда не выглядели так привлекательно, как сейчас. И, главное, так доступно благодаря Webasto.
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