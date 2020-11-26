Как сделать из багажника внедорожника пятизвездочный отель

Но как только «походники» оценили всю радость подобного времяпрепровождения, случилась осень: похолодало, и в палатках стало уже неуютно, да и небезопасно для здоровья. Простудить почки — вопрос одной холодной ночевки. Безусловно, есть специальные палатки, спроектированные для зимних выездов на природу и оснащенные походной печкой, однако цена вопроса переваливает далеко за 50 000 рублей. Как вы понимаете, найти такое снаряжение подержанным сейчас достаточно сложно — планов по снятию ограничений на следующее лето никто еще не объявлял. Впрочем, и этот вариант особым комфортом не отличается и далеко не все «лучшие половинки» на него согласятся.

Толи дело ночевка в автомобиле: тепло, сухо, безопасно! Постелил матрас в багажник — да спи сколько влезет хоть на обрыве над рекой, хоть в топком болоте, хоть во влажном и сыром лесу. Только одно мешает: постоянно тарахтящий мотор и вечный риск дожечь остатки горючего. Есть и еще один неприятный аспект: дизельные внедорожники, которые так уверенно чувствуют себя вне асфальта, за несколько часов работы на «холостом ходу» остывают и поставляют в салон воздух забортной температуры. Спать придется в шапке.