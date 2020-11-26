Из бани — в сани: как зимой не подхватить простуду после спортзала и сауны?

О, спорт — ты мир. Сотни и тысячи изысканий твердят нам из каждого утюга, что занятие физкультурой человеку необходимы, а сидячий образ жизни является основной причиной большинства смертельных болезней XXI века. Лавина информационного шквала накрыла страну, и Россия побежала. Пожалуй, это лучшее, что сделали социальные сети.
Однако у монеты всегда две стороны, и вторая — подготовка к занятиям спортом. О ней, увы, многие забывают. Разминка нужна, чтобы не порвать мышцы и сухожилия, а теплая одежда — чтобы не простудиться во время тренировки. Именно простудные заболевания могут надолго выбить начинающего физкультурника из колеи. Более того — поставить крест на выбранном пути, к которому так долго готовились. Но самый распространенный момент получения ангины — это не бег по зимнему лесу. Это посадка в промерзший автомобиль после тренировки.
Увы, далеко не все горожане имеют возможность заниматься спортом около дома. Большинство вынуждено добираться до места, а потом ехать обратно. Организм разгорячен, а в салоне автомобиля — глубокий минус. Пока машина прогреется, необходимый для пары недель в постели «заряд» будет уже получен. Как с этим бороться? Растирания? Мази? Все намного проще.
Век технологий и комфорта научил нас искать готовые решения для любой задачи — так быстрее и дешевле. Чтобы сделать салон автомобиля теплым «по необходимости», а не по возможности, достаточно просто установить предпусковой подогреватель, которые на протяжении уже многих лет выпускает немецкая компания Webasto. Такие системы поставляются на конвейеры премиальных автомобильных брендов — Mercedes, BMW, AUDI, Porsche, Range Rover — и могут быть доустановлены на любой автомобиль.
Принцип работы Webasto прост и понятен: устройство работает на топливе и нагревает охлаждающую жидкость, поэтому и двигатель будет заводится всегда в «летнем» режиме, без дополнительного износа, и в салон сразу же подует теплый воздух. Ожидать прогрева двигателя в ледяной пещере уже не нужно — электроника все сделает заранее, когда вы начали последний круг, принимаете душ после парной или надеваете шапку в фойе тренажерного зала. Достаточно просто нажать кнопку на специальном брелоке или в приложении на смартфоне.
Позитивные стороны систем предпускового подогрева Webasto особенно остро почувствуют обладатели дизельных автомобилей: мотор на тяжелом топливе, как известно, прогревается только под нагрузкой и быстро остывает, поэтому никакие автозапуски и прочие гаджеты, увы, не помогут. Да и застраховать автомобиль с автозапуском довольно сложно и дорого.
Системы Webasto — это решение, которое давно зарекомендовало себя в северных странах и с успехом устанавливается на автомобили десятилетиями. Ведь бороться с болезнями и подвергать себя опасности намного дороже, чем заранее защитить себя и своих близких от переохлаждения. Превентивное решение — всегда самое грамотное и выгодное.
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