Из бани — в сани: как зимой не подхватить простуду после спортзала и сауны?

О, спорт — ты мир. Сотни и тысячи изысканий твердят нам из каждого утюга, что занятие физкультурой человеку необходимы, а сидячий образ жизни является основной причиной большинства смертельных болезней XXI века. Лавина информационного шквала накрыла страну, и Россия побежала. Пожалуй, это лучшее, что сделали социальные сети.

Однако у монеты всегда две стороны, и вторая — подготовка к занятиям спортом. О ней, увы, многие забывают. Разминка нужна, чтобы не порвать мышцы и сухожилия, а теплая одежда — чтобы не простудиться во время тренировки. Именно простудные заболевания могут надолго выбить начинающего физкультурника из колеи. Более того — поставить крест на выбранном пути, к которому так долго готовились. Но самый распространенный момент получения ангины — это не бег по зимнему лесу. Это посадка в промерзший автомобиль после тренировки.