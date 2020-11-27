Как подготовить машину к зимнему путешествию?

Зимние каникулы россияне встретят на родных просторах, но 10 праздничных дней достойны того, чтобы провести их с пользой. Вместо нарезки и поедания салатов можно отправиться в дорогу: страна наша бескрайняя, и интересное, ранее неизведанное место найдется для каждого. Многие, безусловно, примут события 2020 года, как знак, и найдут-таки возможность лично познакомиться с уникальным и прекрасным русским севером, где зима как в книжках, елки подпирают снежный небосвод и живет сам Дед Мороз.
Но нужно помнить, что северные дороги — не место для экспериментов. Привыкшие к городской толчее водители будут удивлены не только расстояниями, но и длительным отсутствием попутных и встречных машин. На некоторых региональных «тропках» их может не быть часами. На некоторых — днями. Отдельный пункт в списке сложностей — полное отсутствие гостиниц, а, порой, и заправочных комплексов. Лучший пример — дорога вдоль природного парка Русский Север от Вологды до Медвежьегорска, где 400 км нет ни АЗС, ни встречных машин, ни мобильной связи. Легендарная Кемская волость — еще «интереснее».
Отправляясь на такой маршрут, стоит озаботиться обилием теплых вещей, одеял и снеди, которые должны обитать в багажнике в качестве «тревожного чемоданчика». Конечно, нужно тщательно и придирчиво проверить автомобиль, провести техническое обслуживание и заменить все, что вызывает сомнение. Канистра с горючим, фонарь, запаска. Это знает каждый и, надеюсь, поступит именно так. Но есть вещи, которые познаются только с опытом, а этот самый опыт многие россияне получат впервые.
Во-первых, зимний день краток, а ночь длинна. Чем ближе к северу — тем длиннее. Стоит подобраться к полярному кругу, как световой день и вовсе сожмется до нескольких десятков минут полумрака. Фонари есть не везде, и водитель начинает очень быстро уставать. Ехать дальше — просто небезопасно. Нужно останавливаться, выбрав для этого не то что гостиницу, а площадку для отдыха. Дальше предстоит еще более сложный выбор: спать в тепле или спокойно, с запасом доехать до заправки? Кстати, на севере есть весьма необычная в наши времена практика: если на заправочном комплексе бензина осталось мало, то заливать будут по 20 литров, а не полный бак. Иначе кому-то может не хватить.
Обладатели дизельных автомобилей сейчас победно улыбаются: уж их-то дальности хода хватит для такого путешествия с комфортом. Что правда — то правда. Впрочем, свое «но» конечно же найдется: дизельный двигатель на севере очень быстро остывает, даже в движении, поэтому в салоне все равно холодно, печка дует ледяным воздухом, и радости от этих километров не будет. Разве что простуда. Более того, начинает замерзать лобовое стекло, которое приходится тереть кулаком, выскребая себе буквально амбразуру. Останавливаться все равно придется.
Впрочем, и ту, и другую проблему уже давным-давно решили. Известный и популярный производитель «автономок» Webasto, позволяет навсегда забыть о сложностях зимнего автомобильного туризма и насладиться увиденным в полном объеме: жидкостный предпусковой подогреватель позволяет завести даже «замерзающий» дизель, а в ледяном краю всегда ехать с теплой печкой.
Он устанавливается под капот, топливо забирает напрямую из бензобака автомобиля, и прогревает охлаждающую жидкость, создавая комфортную температуру не только двигателю, но и всему населению салона.
Для ночевок и стоянок подойдет автономный воздушный отопитель от того же немецкого производителя: он тратит всего около 300 мл топлива в час, поэтому можно спокойно спать в машине хоть целую ночь, не боясь «высушить бак». Сравните, обычный ДВС жжет примерно литр-полтора в час. Разница существенная. Про несопоставимый уровень шума и выхлопов уже не говорим.
Запустить Webasto можно как со смартфона, так и со специального брелока — даже ребенок справится, позволяя водителю не отвлекаться от белого безмолвия русской зимы.
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