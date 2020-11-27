Как подготовить машину к зимнему путешествию?

Но нужно помнить, что северные дороги — не место для экспериментов. Привыкшие к городской толчее водители будут удивлены не только расстояниями, но и длительным отсутствием попутных и встречных машин. На некоторых региональных «тропках» их может не быть часами. На некоторых — днями. Отдельный пункт в списке сложностей — полное отсутствие гостиниц, а, порой, и заправочных комплексов. Лучший пример — дорога вдоль природного парка Русский Север от Вологды до Медвежьегорска, где 400 км нет ни АЗС, ни встречных машин, ни мобильной связи. Легендарная Кемская волость — еще «интереснее».

Отправляясь на такой маршрут, стоит озаботиться обилием теплых вещей, одеял и снеди, которые должны обитать в багажнике в качестве «тревожного чемоданчика». Конечно, нужно тщательно и придирчиво проверить автомобиль, провести техническое обслуживание и заменить все, что вызывает сомнение. Канистра с горючим, фонарь, запаска. Это знает каждый и, надеюсь, поступит именно так. Но есть вещи, которые познаются только с опытом, а этот самый опыт многие россияне получат впервые.