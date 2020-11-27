Как правильно перевозить домашних животных зимой?

Поездка на дачу или в гости, к родителям или к друзьям — это всегда стресс для домашнего любимца. Автомобиль пахнет и трясет, мало кто из животных спокойно переносит путешествия. Но зимой к вышеперечисленным недостаткам поездки добавляется еще и холод. Мохнатые и пушистые еще дотерпят в своей переноске, но как быть, например, с пернатыми? Перевозка попугаев и других домашних птиц зимой — целая спецоперация! Завернуть, упаковать, бегом донести до теплой машины, пристегнуть клетку и аккуратно доехать, чтобы не растрясти. А потом еще сутки наблюдать, как они, напуганные, сидят в углу и отходят от стресса. Простуду у тех же попугаев вылечить практически невозможно: лекарства для птиц у нас не популярны, да и ветеринаров-орнитологов немного. Ближайший может быть и вовсе в другом городе. Так что лучше не экспериментировать, и машину протопить «до красна».
Бензиновую машину еще можно прогреть во дворе, но что делать с дизельной, которая обеспечит комфортную температуру в салоне только в движении, под нагрузкой?
Для этих целей немецкая компания Webasto разработала предпусковой подогреватель двигателя, который работает автономно, без запуска самого мотора, но прогревает и салон, и силовой агрегат. Происходит это следующим образом: счастливый обладатель «автономки» пультом или со смартфона запускает Webasto, которая разогревает охлаждающую жидкость. ОЖ начинает циркулировать, прогревая и мотор, и радиатор обогревателя. Таким нехитрым образом, печка начинает еще до запуска двигателя «дуть» теплым воздухом, быстро прогревая салон. Даже дизельный автомобиль через несколько десятков минут будет готов к перевозке всей семьи.
Прогреть салон — полдела. Например, багажник, в котором пес едет до точки назначения, печкой не оснащен, там всегда холодно. Полчаса-час, он, конечно, потерпит, но что делать, если дорога затягивается? Только запускать в салон и греть. Однако такое знакомство переживет далеко не каждая отделка автомобильных кресел и дверных карт. Чтобы всех неприятностей избежать, можно поставить автономный воздушный отопитель, который может быть настроен как на второй ряд, так и на багажник. Работает он так же, как и жидкостные системы Webasto: топливо поступает в печку из бака автомобиля, но греет непосредственно воздух, который забирается из салона. Мощный фен прогревает выбранное пространство, население довольно, счастливо и согрето.
Подобные комплексы очень популярны среди путешественников, которые выбирают для своих туров северные направления, и обычной печки не хватает. Естественно, автономные обогреватели Webasto способны работать как во время движения, так и при полностью заглушенном двигателе. Очень удобно, если нужно переночевать в автомобиле или, например, оставить продукты или дизельное топливо в багажнике на ночь.
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