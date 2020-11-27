Как правильно перевозить домашних животных зимой?

Бензиновую машину еще можно прогреть во дворе, но что делать с дизельной, которая обеспечит комфортную температуру в салоне только в движении, под нагрузкой?

Для этих целей немецкая компания Webasto разработала предпусковой подогреватель двигателя, который работает автономно, без запуска самого мотора, но прогревает и салон, и силовой агрегат. Происходит это следующим образом: счастливый обладатель «автономки» пультом или со смартфона запускает Webasto, которая разогревает охлаждающую жидкость. ОЖ начинает циркулировать, прогревая и мотор, и радиатор обогревателя. Таким нехитрым образом, печка начинает еще до запуска двигателя «дуть» теплым воздухом, быстро прогревая салон. Даже дизельный автомобиль через несколько десятков минут будет готов к перевозке всей семьи.