Тайм-менеджмент: как зимой сократить время в пути

Подъем, почта, переписка, чашка кофе между делом и уже пора выходить. Вернее, «пора» было 20 минут назад, ведь город стоит в многокилометровых заторах и никакие ограничения ему не слышны. Понять людей можно: как потопаешь — так и полопаешь. Закон джунглей. Порой так закружит, что и выпавший, как всегда неожиданно, декабрьский снег пропустишь. Какой там чистить — греть, когда телефон уже разрывается. Надо ехать, хоть ничего и не видно, а руки сводит от холода.
Про ударную нагрузку на двигатель, сокращение интервалов обслуживания — такая эксплуатация смело подходит под описания «тяжелых условий» — возможность не увидеть препятствие из-за мутного от наледи ветрового стекла и многое другое тактично забываем. Это все потом, а сейчас бы успеть и не заболеть. Болеть нельзя от слова «совсем», потому что некогда. Ан нет, вот он, друг мой, кашель. Ну, приехали!
Всего этого можно было бы легко избежать, если бы рядом со строкой про утренний кофе расположилось «прогреть машину, включив Webasto». Одно нажатие клавиши на пульте или бегунка в приложении на смартфоне, и автомобиль уже начинает греться. Предпусковой подогреватель от именитой немецкой фирмы справится с задачей без вашего присутствия, выкроив ваши драгоценные 600 секунд на вас, любимого. А сколько их, таких ситуаций, в неделю? Десять? Двадцать? Вот уже и несколько часов набежало.
Но время на прогрев — это только вершина айсберга. Благодаря Webasto автовладелец садиться в уже теплый, гостеприимный и уютный автомобиль, позволяющий проделать путь до места назначения не только в комфорте, но и в безопасности. Стекла чистые, отвлекаться на холод, жалобно переключая печку, уже не надо, спину и ноги не сводит. Как оценить такой бонус? Только улыбкой и хорошим настроением. А когда тонус на высоте — то и дела спорятся.
Кстати, можно оставить дома теплую, но невероятно громоздкую куртку, вечно все мнущую, забыть про переодевания перед мероприятием или встречей. Благодаря предпусковому подогревателю Webasto, в машине будет тепло всегда, так что даже самый парадный и выходной наряд можно надеть в лютые морозы.
Webasto не запускает двигатель, молотя дорогостоящее горючее в предельных объемах холодного пуска ДВС, а прогревает охлаждающую жидкость. Так мотор стартует уже теплым, как летом, а печка сразу начинает прогревать салон теплым воздухом в дополнение к теплу, уже «доставленному» подогревателем. Останется только смахнуть наледь, да настроить радио. А временной гандикап, полученный таким нехитрым образом, растет, позволяя уложить в 24 часа куда больше дел и встреч. Такими темпами, можно будет к концу недели выиграть целый выходной! Другой вариант — начать-таки ходить в спортзал, абонемент в который уже несколько месяцев покрывается пылью под эгидой «нет времени». Теперь время есть.
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