Тайм-менеджмент: как зимой сократить время в пути

Про ударную нагрузку на двигатель, сокращение интервалов обслуживания — такая эксплуатация смело подходит под описания «тяжелых условий» — возможность не увидеть препятствие из-за мутного от наледи ветрового стекла и многое другое тактично забываем. Это все потом, а сейчас бы успеть и не заболеть. Болеть нельзя от слова «совсем», потому что некогда. Ан нет, вот он, друг мой, кашель. Ну, приехали!

Всего этого можно было бы легко избежать, если бы рядом со строкой про утренний кофе расположилось «прогреть машину, включив Webasto». Одно нажатие клавиши на пульте или бегунка в приложении на смартфоне, и автомобиль уже начинает греться. Предпусковой подогреватель от именитой немецкой фирмы справится с задачей без вашего присутствия, выкроив ваши драгоценные 600 секунд на вас, любимого. А сколько их, таких ситуаций, в неделю? Десять? Двадцать? Вот уже и несколько часов набежало.