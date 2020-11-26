Доброе тепло от Webasto: опция, которой будут рады в каждой семье

Так уж вышло, что живем мы в северной стране, где даже «на югах» случаются холодные зимы. Это тяжелое время для автомобиля, ведь мотор и трансмиссия подвергаются серьезным нагрузкам во время «холодного» пуска. Но еще тяжелее время прогрева дается человеку: физкультура по очистке от снега и льда в тандеме с «моржеванием» в промерзшем салоне будут полезны не всем и не каждому. Как же этот неуютный и опасный простудами период в прямом смысле слова безболезненно пережить? А может не надо ничего «переживать» и просто наслаждаться белоснежной красавицей-зимой в полном объеме?

Зима — красивое и любимое время года. Но есть важное правило, которое следует соблюдать: сани надо готовить летом. Превентивное решение — самое грамотное и своевременное. Изобретать велосипед, колдовать с электроникой и зашивать ключ под приборную панель, переплачивая за страховку, уже не требуется — достаточно просто установить предпусковой подогреватель Webasto, который быстро, экономично и без вреда для окружающей среды прогреет автомобиль до комфортной температуры. Система создана так, что прогревается не охлаждающая жидкость мотором, а мотор — охлаждающей жидкостью. Поэтому в салоне будет тепло уже через пару десятков минут. Которые вам не нужно проводить рядом с машиной — запустить подогреватель можно прямо из дома, с пульта или через приложение на телефоне. Останется только рассадить всех пассажиров в детские кресла, смахнуть талый снег со стекла дворниками да помчаться на встречу новому дню