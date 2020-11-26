Доброе тепло от Webasto: опция, которой будут рады в каждой семье

Сколько насморков и простуд было схвачено в промежутке между выходом из подъезда и началом поездки? Сколько обмороженных и посиневших ладоней, порванных перчаток и негативных эмоций, которые были вызваны одним лишь заледеневшим стеклом. А ведь боковые стекла оснащать электрическим обогревом не научились до сих пор — только ждать пока «оживет» печка. Всего этого можно и, самое главное, нужно избежать, ведь здоровье собственной семьи — это то, на чем нельзя экономить. Лучше провести время вместе дома, чем в очередной очереди в поликлинике. Особенно сейчас.
Так уж вышло, что живем мы в северной стране, где даже «на югах» случаются холодные зимы. Это тяжелое время для автомобиля, ведь мотор и трансмиссия подвергаются серьезным нагрузкам во время «холодного» пуска. Но еще тяжелее время прогрева дается человеку: физкультура по очистке от снега и льда в тандеме с «моржеванием» в промерзшем салоне будут полезны не всем и не каждому. Как же этот неуютный и опасный простудами период в прямом смысле слова безболезненно пережить? А может не надо ничего «переживать» и просто наслаждаться белоснежной красавицей-зимой в полном объеме?
Зима — красивое и любимое время года. Но есть важное правило, которое следует соблюдать: сани надо готовить летом. Превентивное решение — самое грамотное и своевременное. Изобретать велосипед, колдовать с электроникой и зашивать ключ под приборную панель, переплачивая за страховку, уже не требуется — достаточно просто установить предпусковой подогреватель Webasto, который быстро, экономично и без вреда для окружающей среды прогреет автомобиль до комфортной температуры. Система создана так, что прогревается не охлаждающая жидкость мотором, а мотор — охлаждающей жидкостью. Поэтому в салоне будет тепло уже через пару десятков минут. Которые вам не нужно проводить рядом с машиной — запустить подогреватель можно прямо из дома, с пульта или через приложение на телефоне. Останется только рассадить всех пассажиров в детские кресла, смахнуть талый снег со стекла дворниками да помчаться на встречу новому дню
Особенно этот совет актуален для владельцев дизельных автомобилей, ведь мотор на тяжелом топливе, как известно, прогревается только под нагрузкой. Пока прогреется — поездка закончится, двигатель придется заглушить, а за время отсутствия он снова остынет. Так и будем целый день путешествовать в холодильнике. Взрослые еще смогут пережить это неудобство, а вот дети и пожилые родители вряд ли будут рады такой атмосфере. Кстати, Webasto не обязательно выключать во время движения: система может прогревать салон и в пути, так что какой бы низкой не была забортная температура, пассажиров это уже не будет волновать.
Автомобиль, которому выпала честь стать семейным, должен быть оснащен предпусковым подогревателем Webasto. Просто представьте, что машину можно прогреть, допивая утренний кофе дома, а звук работающего двигателя не перебудит всех соседей. Достаточно просто нажать несколько клавиш на смартфоне или специальном пульте, после чего можно дальше наслаждаться «бодрящим». А тем временем салон машины будет наполняться теплом.
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