Я сама: лучший подарок себе-любимой и своей машине в начале зимы

Первый и третий пункт отбрасываем сразу, тут помощник не поможет. Водитель, конечно, сильно облегчил бы ситуацию, но тогда финансовая составляющая походов на работу станет весьма зыбкой. Незаметной даже. Выхода нет, надо поразмыслить над автоматизацией процессов.

Например, на подготовку автомобиля к поездке уходит 10—15 минут, которые зачастую становятся основой для снежного кома ежедневных опозданий. Ведь их никто не закладывает в утреннее расписание. Чтобы эту проблему нивелировать «на корню», достаточно просто установить предпусковой подогреватель Webasto, который мановением пальца на специальном пульте или экране смартфона как раз к началу поездки прогреет двигатель, протопит салон и оттает лобовое стекло. Снег с зеркал смахнула и можно ехать — 2 минуты вместо 20.