Я сама: лучший подарок себе-любимой и своей машине в начале зимы

Белое покрывало, пышной шубкой укрывшее землю, дома и машины, выглядит сказочно только из теплого дома, когда кружка утреннего кофе греет руки, а легкая нега еще не успела окончательно растаять в заботах разгорающегося дня. Увы, на размышления о прекрасном и любование природой нужно время, которого и так не хватает. Современная девушка начинает опаздывать еще с вечера. А как иначе, если всегда хорошо выглядеть, успевать вовремя и вечно быть в полной готовности — это про одного человека? Вариантов не много: либо от чего-то отказаться, либо переложить ответственность.
Первый и третий пункт отбрасываем сразу, тут помощник не поможет. Водитель, конечно, сильно облегчил бы ситуацию, но тогда финансовая составляющая походов на работу станет весьма зыбкой. Незаметной даже. Выхода нет, надо поразмыслить над автоматизацией процессов.
Например, на подготовку автомобиля к поездке уходит 10—15 минут, которые зачастую становятся основой для снежного кома ежедневных опозданий. Ведь их никто не закладывает в утреннее расписание. Чтобы эту проблему нивелировать «на корню», достаточно просто установить предпусковой подогреватель Webasto, который мановением пальца на специальном пульте или экране смартфона как раз к началу поездки прогреет двигатель, протопит салон и оттает лобовое стекло. Снег с зеркал смахнула и можно ехать — 2 минуты вместо 20.
Утренняя экономия времени — залог хорошего дня. Но самое важное — больше никаких простуд, хандры и прочих зимних невзгод, которые портят настроение и здоровье. В теплой машине, вокруг которой не пришлось танцевать фокстрот на шпильках, отскребая заиндевевшие окна, можно успеть везде.
Более того, отсутствие непредвиденной физкультуры гарантирует сохранность наряда и обуви, да еще и сбережет двигатель самого автомобиля: прогревается-то мотор не за счет работы самого силового агрегата, а за счет заранее прогретой охлаждающей жидкости, которая и несет тепло и ДВС, и печке. Называя вещи своими именами, это возможность эксплуатировать автомобиль долгие годы, не переплачивая за дополнительный ремонт и не испытывая судьбу самого дорогого элемента любого авто — мотора. В глобальном смысле, Webasto — это экономия только времени на прогрев, но и денег на ремонт.
Встречаем мы по одежке, так что выглядеть всегда нужно на 146%. Куртка и теплые штаны — это удобно и тепло, но, увы, не всегда уместно. Вечернее мероприятие, поход в театр или встреча «в верхах» такой образ не предполагают. Можно, конечно, переодеваться, возя с собой филиал гардероба, но гораздо ведь приятнее собраться сутра и весь день чувствовать себя уверенно, невзирая на погоду и температуру. Теперь, благодаря немецкому предпусковому подогревателю Webasto, это возможно в любую стужу.
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