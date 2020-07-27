Где и как отдохнуть автопутешественникам после прелестей агротуризма

Тем более, что на «Зооферме Шихово» у детей появилась уникальная возможность сравнить все преимущества комфортной езды на KIA Sportage перед гужевым транспортом. Ведь здесь можно покататься не только на пони и обычных лошадках (500 рублей за 15 минут), но и в колесной упряжке с красивыми и выносливыми собачками знаменитой породы хаски (500 рублей круг размером 450 м). Всего на ферме живут более 30 видов разных животных, с которыми наверняка не прочь пообщаться любой ребенок.
Парк, расположенный в живописной сельской местности, вмещает специально оборудованную территорию активного отдыха с детскими площадками, батутами, бассейном, машинками и стрельбищем, где можно пострелять из луков и арбалетов. Детям предлагаются тематические экскурсии, рукодельные и ремесленные мастер-классы, квесты и программы с участием актеров-аниматоров. Кроме того, для малолетних клиентов предусмотрено специальное детское меню в кафе. Например, тарелка «Борщика с фрикадельками» обойдется в 129 рублей, 350 г пиццы «для супер героев» — в 359 «деревянных», а 280 г молочного десерта «Банановое облачко» — в 269. Так что чем больше родители здесь задержаться, тем сильнее пострадает бюджет путешествия.
Впрочем, и для самих взрослых в парке найдутся свои соблазны: например, уютные зоны барбекю (три часа аренды — 500 рублей). А в местном фермерском магазине можно купить в дорогу натуральные экологически чистые продукты: яйца, овощи, соленья, сыры, домашние колбасы. Продается и свежее мясо кролика, более десяти видов мяса домашней птицы, баранина, свинина и многое другое…
В салон Sportage слегка подуставшие дети, вдоволь наигравшиеся с животными, вернулись как домой. Благо, корейцы на славу позаботились, чтобы и стар, и млад мог полноценно отдохнуть в апартаментах этого среднеразмерного кроссовера. Если даже крупногабаритные взрослые пассажиры на заднем ряду не испытывают недостатка в пространстве, то что говорить о детях девяти и двенадцати лет. На протяжении всего путешествия «галерка» автомобиля использовалась ими по очереди в качестве учебного класса, игрового зала, спальни, кухни, детской площадки для подвижных игр и даже… как настоящее татами.
Низкий центральный тоннель на полу заднего ряда не мешал непоседам свободно перемещаться по дивану и занимать по желанию среднее место. Весьма кстати оказалась розетка на втором ряду, которую занял USB-разветвитель, что позволило избежать «гражданской войны» между братьями за право первым заряжать свой гаджет. Центральный подлокотник на заднем диване служил им не только для фиксации в двойном подстаканнике бутылок с водой, но и импровизированным столиком для настольных игр.
Книги, альбомы и электронные гаджеты прятались в объемных и вместительных карманах на спинках передних сидений. Вещи размером помельче убирались в отделения для мелочей на внутренних панелях каждой из дверей. Все это позволяло сохранять на «галерке» полный порядок.
Зону комфорта на втором ряду дополнял отдельный воздуховод, а возможность индивидуально регулировать наклон спинки сидений позволял юным седокам удобнее устроиться на своих местах.
Благодаря крайне вежливой и обходительной подвеске, задних седоков на гравийных и грунтовых дорогах по пути на зооферму трясло по минимуму. Ну, а на шоссе с ровным профилем они могли спокойно спать крепким младенческим сном, не замечая ни незначительных кренов при поворотах, ни мелких и средних изъянов асфальта. Так что KIA Sportage готов с комфортом приютить на время длительного путешествия самых капризных и взыскательных пассажиров.
А чем еще порадовать и юных пассажиров, и сопровождающих их взрослых по пути в Санкт-Петербург, вы узнаете, путешествуя вместе с порталом «АвтоВзгляд» по интерактивной карте.