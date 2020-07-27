Где и как отдохнуть автопутешественникам после прелестей агротуризма

Тем более, что на «Зооферме Шихово» у детей появилась уникальная возможность сравнить все преимущества комфортной езды на KIA Sportage перед гужевым транспортом. Ведь здесь можно покататься не только на пони и обычных лошадках (500 рублей за 15 минут), но и в колесной упряжке с красивыми и выносливыми собачками знаменитой породы хаски (500 рублей круг размером 450 м). Всего на ферме живут более 30 видов разных животных, с которыми наверняка не прочь пообщаться любой ребенок.

Парк, расположенный в живописной сельской местности, вмещает специально оборудованную территорию активного отдыха с детскими площадками, батутами, бассейном, машинками и стрельбищем, где можно пострелять из луков и арбалетов. Детям предлагаются тематические экскурсии, рукодельные и ремесленные мастер-классы, квесты и программы с участием актеров-аниматоров. Кроме того, для малолетних клиентов предусмотрено специальное детское меню в кафе. Например, тарелка «Борщика с фрикадельками» обойдется в 129 рублей, 350 г пиццы «для супер героев» — в 359 «деревянных», а 280 г молочного десерта «Банановое облачко» — в 269. Так что чем больше родители здесь задержаться, тем сильнее пострадает бюджет путешествия.