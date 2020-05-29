Bridgestone начинает продажу в России новых всесезонных грузовых шин Duravis R002

Первая шина в линейке — Duravis R-Steer 002 предназначена для установки на рулевую ось грузовика. На ведущую ось ставят Duravis R-Drive 002, а для прицепной оси есть модель Duravis R-Trailer 002.

Bridgestone обещает высокую износостойкость шин свежей линейки, что позволит перевозчикам снизить стоимость километра пробега на целых 12% по сравнению с прошлыми моделями. Таких показателей достигли за счет применения новой резиновой смеси с технологией NanoPro-Tech. Она позволяет уменьшить сопротивление качению, а значит и увеличивает экономию топлива.

Еще один плюс покрышек в том, что все они имеют маркировку M+S и 3PMSF. То есть их можно использовать круглый год, причем даже в странах с очень холодным климатом, где снег лежит подолгу.

Покрышки Duravis R002 уже в продаже у дилеров Bridgestone. Есть даже шины со спецификацией EVO, то есть повышенного индекса нагрузки.