Bridgestone начинает продажу в России новых всесезонных грузовых шин Duravis R002

Фото: Bridgestone
Новая линейка грузовых шин Bridgestone состоит из трех моделей. Компания заявляет, что их новая продукция позволит перевозчикам сократить расходы на эксплуатацию на протяжении всего периода использования таких шин.

Первая шина в линейке — Duravis R-Steer 002 предназначена для установки на рулевую ось грузовика. На ведущую ось ставят Duravis R-Drive 002, а для прицепной оси есть модель Duravis R-Trailer 002.

Bridgestone обещает высокую износостойкость шин свежей линейки, что позволит перевозчикам снизить стоимость километра пробега на целых 12% по сравнению с прошлыми моделями. Таких показателей достигли за счет применения новой резиновой смеси с технологией NanoPro-Tech. Она позволяет уменьшить сопротивление качению, а значит и увеличивает экономию топлива.

Еще один плюс покрышек в том, что все они имеют маркировку M+S и 3PMSF. То есть их можно использовать круглый год, причем даже в странах с очень холодным климатом, где снег лежит подолгу.

Покрышки Duravis R002 уже в продаже у дилеров Bridgestone. Есть даже шины со спецификацией EVO, то есть повышенного индекса нагрузки.

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29 мая 2020
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