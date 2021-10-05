Назло КамАЗу: китайский FAW хочет завалить Россию своими грузовиками

А чтобы перевозчики имели реальное представление об автомобилях FAW, по всей стране открываются новые дилерские центры этой марки. Так, новые салоны по продаже обслуживанию техники появились в Санкт-Петербурге, Туле, Калуге, Рязани, Пензе, Брянской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областях.

- Постоянное расширение дилерской сети, которая сейчас состоит из 45 центров, повысит качество наших услуг по продажам и послепродажному обслуживанию машин. Поэтому в ближайшем будущем мы планируем открыть еще 4 сервисные станции в Оренбурге, Сургуте, Томске, Омске и Ростове-на-Дону, — отметил директор департамента продаж грузовых автомобилей ООО «ФАВ-Восточная Европа» Андрей Попов.

Кроме того, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», сейчас техника FAW практически отсутствует на складах: машины настолько востребованы, что продаются, не успев доехать до границы с Россией. Поэтому клиентам грузовики привозятся под заказ.

И продолжая тему дорожных грузовиков. На сентябрьской выставке «Комтранс» автозавод «Урал» презентовал новое поколение своих «дорожников» — бескапотную модель, которой досталась рестайлинговая кабина от грузовиков Iveco старой серии Turbo. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», сейчас уральцы готовят действительно новую машину!