Почему российского производителя рессор вдруг похвалили за бережливость

Фото производителя.
Чусовской завод Объединенной металлургической компании, что является ведущим российским производителем рессор для грузового транспорта, удостоен первой в России премии за успехи внедрения бережливых инициатив LEAN Pro Forum Awards. Портал «АвтоВзгляд» уточнил, за что конкретно пермские металлурги получили престижную награду.
Алексей Кованов

Главная идея проекта чусовского завода ОМК, за который металлургам, собственно, и вручили награду — повысить производительность линии окраски за счет максимальной загрузки кассет (так принято называть специализированную тары для транспортировки рессор), а также за счет исключения повторной окраски продукции.

Для контроля этого процесса специалисты ОМК внедрили «техническое зрение», которое распознает типы кассет: пустые и заполненные продукцией, но продолжающие движение по конвейеру по второму кругу. Также команда руководителей предложила ввести весовой контроль, организовать единую зону загрузки и разделить зоны хранения рессорной продукции.

Добавим, что катафорез, то есть нанесение покрытия на рессоры под воздействием электрического поля, — это самый прогрессивный метод нанесения антикоррозийного покрытия. Этот процесс максимально автоматизирован, что позволяет получить равномерный защитный слой даже в труднодоступных местах.

И продолжая тему автокомпонентов. Компания ZF, что производит разнообразные автокомпоненты в том числе и для коммерческого транспорта, рассказала, как будет трансформироваться индустрия по производству запасных частей. Портал «АвтоВзгляд» оценил прогнозы ее экспертов.

производители, производство, автозаводы, технология
5 октября 2021
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