Почему российского производителя рессор вдруг похвалили за бережливость

Главная идея проекта чусовского завода ОМК, за который металлургам, собственно, и вручили награду — повысить производительность линии окраски за счет максимальной загрузки кассет (так принято называть специализированную тары для транспортировки рессор), а также за счет исключения повторной окраски продукции.

Для контроля этого процесса специалисты ОМК внедрили «техническое зрение», которое распознает типы кассет: пустые и заполненные продукцией, но продолжающие движение по конвейеру по второму кругу. Также команда руководителей предложила ввести весовой контроль, организовать единую зону загрузки и разделить зоны хранения рессорной продукции.

Добавим, что катафорез, то есть нанесение покрытия на рессоры под воздействием электрического поля, — это самый прогрессивный метод нанесения антикоррозийного покрытия. Этот процесс максимально автоматизирован, что позволяет получить равномерный защитный слой даже в труднодоступных местах.

И продолжая тему автокомпонентов. Компания ZF, что производит разнообразные автокомпоненты в том числе и для коммерческого транспорта, рассказала, как будет трансформироваться индустрия по производству запасных частей. Портал «АвтоВзгляд» оценил прогнозы ее экспертов.