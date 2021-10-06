Российским автозаводам предложили закупать «электрические мосты»

Известный производитель автоматических коробок передач Allison предложил ведущий мост, где два электромотора расположены посередине моста. Такой агрегат, лишенный карданных передач, может устанавливаться на грузовики и автобусы.

Добавим, что электромост eGen Power 100D обладает впечатляющими характеристиками: каждый из моторов способен выдавать более 270 л. с. номинальной мощности, а их суммарная пиковая мощность достигает 881 силы! Впрочем, в гамме имеются и менее мощные варианты.

Плюс предложенной компанией Allison конструкции — в простоте монтажа: производитель автомобилей может купить готовый электромост, к которому понадобится лишь подсоединить аккумуляторы. Так что электромобили реально получать из самых обычных серийных моделей.

Цена самого моста не сообщается, но его уже предложили российским автозаводам, что сейчас активно экспериментируют на ниве «зеленого» транспорта. Кстати, что касается электрификации: автопроизводители пытаются создать гибрид троллейбуса и грузовика. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как устроены современные «троллейфуры».