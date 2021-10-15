Scania рассказала, как можно перевоспитать «водителей-убийц»

Увы, но уровень безопасности автобусных перевозок в России оставляет желать лучшего… Только за прошлый год было зафиксировано 8 444 ДТП с участием автобусов, в которых пострадали аж 12 327 человек, а погибли — 559. И это при том, что, по данным Росстата за 2020 год, именно автобусы обеспечивают 50,9% городских перевозок пассажиров, 48,8% — пригородных и 29,9% — междугородных.

В свою очередь, представитель Scania считает, что решить проблему, можно регулярно обновляя автопарк, чтобы автобусы были оснащены самыми современными системами безопасности и программами помощи водителю. Вдобавок важно повышать квалификацию водительского персонала, ведь около 2 000 ДТП ежегодно происходят именно по вине водителя.

- Правильное управление техникой, не только повышает безопасность перевозок и делает поездки более комфортными для пассажиров, но и способствует снижению расхода топлива, уменьшает время простоев. Все это в комплексе позитивно влияет и на имидж оператора автопарка, и на его рентабельность, — уточнил порталу «АвтоВзгляд».

Между тем, в Швеции начал работать первый автомобиль Scania на водородном топливе. Машину используют для сборки и вывоза бытовых отходов. Мусоровоз на водороде позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу, снизить уровень шума и повысить комфорт водителя.