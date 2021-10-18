Почему Neoplan Cityliner признали лучшим автобусом для дальних поездок

В этом сезоне, как нетрудно догадаться, выбирали именно лучший «лайнер», коим оказалась спецверсия автобуса Neoplan Cityliner. Экспертная комиссия конкурса похвалила машину за экономичность, динамику, рентабельность, безопасность, комфорт и, прежде всего, «за вневременной дизайн».

Также члены жюри высоко оценили рабочее место водителя и обилие инновационных систем, включая адаптивную подвеску, асситент обнаружения пешеходов и другие.

Отметим, что «Ситилайнер» предназначен для междугородних маршрутов и, как уверяет производитель, особенно хорошо подходит для сложных маршрутов — с сильными уклонами и резкими поворотами.

В этом году модель Cityliner празднует 50-летие, по случаю которого Neoplan как раз и выпустил богато оснащенное исполнение флагмана — собственно, именно его признали «Автобусом года».

Между тем, российские власти провели форум «Общественный транспорт 2021», на котором обсуждались вопросы модернизации пассажирских перевозок. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», на мероприятии было озвучено несколько любопытных решений.