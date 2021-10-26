Чтобы насолить КамАЗу: БелАЗ начнет выпуск необычных китайских грузовиков

Чтобы удержать рынок, в Жодино готовят спешную модернизацию классического карьерного самосвала БелАЗ-7555H. Машина получит более мощный мотор, а также усиленную конструкцию, чтобы увеличить грузоподъемность сразу на 15 тонн (до 65 000 кг).

Кроме того, БелАЗ планирует начать сборку китайских грузовиков Weichai WT90 (на фото). Это нечто среднее между карьерным и дорожным самосвалом: такая машина оснащается 430-сильным турбодизелем и способна перевозить до 60 тонн породы.

Любопытной особенностью «китайца» является топливо, на котором он работает — сжиженный природный газ. Для этого на шасси установлен криобаллон объемом 450 л, который гарантирует пробег около 120 км на скорости не более 38 км/ч.

Кстати, двигатели, использующие LNG, очень экологичны. При работе они выбрасывают на 99% меньше сажи, на 90% меньше неметановых углеводородов, на 70% — оксидов азота, нежели дизели класса «Евро-6».

Главное преимущество модели Weichai перед карьерными КамАЗами нового поколения — в более простой конструкции, а значит и в более низкой стоимости самосвала: в «поднебесном» WT90 применяется трансмиссия 6x4, а у «Самсона» — сложная десятиосная система.