Mercedes-Benz показал, как вскоре круто изменится Sprinter

Самое важное — это новое поколение тяговых батарей: представители марки пока не раскрывают их подробные характеристики, но уточняют, что аккумуляторы сделаны ремонтопригодными.
Кроме того, АКБ изготовлены из сырья, добытого на сертифицированных месторождениях — проще говоря, без применения рабского труда, на который жалуются многие правозащитники.
Продолжает список новшеств солнечная панель на крыше, камеры вместо зеркал заднего вида, а также створки автобусного типа вместо стандартной сдвижной боковой двери (впрочем, такое решение недавно стало доступно для серийного «Спринтера»).
Отдельное внимание уделено вторичным материалам, из которых выполнены многие элементы отделки и система стеллажей. А вишенка на торте — фильтры под днищем, что улавливают мелкие частицы вокруг. То есть Sustaineer буквально пылесосит дороги!
Объявлено, что все перечисленные решения должны со временем появиться на будущих малотоннажниках фирмы. При этом для производства машин будет использоваться только чистая энергия из возобновляемых источников.