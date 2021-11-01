Mercedes-Benz показал, как вскоре круто изменится Sprinter

Самое важное — это новое поколение тяговых батарей: представители марки пока не раскрывают их подробные характеристики, но уточняют, что аккумуляторы сделаны ремонтопригодными.

Кроме того, АКБ изготовлены из сырья, добытого на сертифицированных месторождениях — проще говоря, без применения рабского труда, на который жалуются многие правозащитники.