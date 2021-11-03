Назван самый экологичный грузовик 2022 года

Благодаря большому расстоянию между лонжеронами рамы, аккумуляторы расположились под полом, при этом не снижая объем грузового отсека: он составляет от 10 до 17 кубических метров при грузоподъемности около 2 тонн.

Электродвигатель — с крутящим моментом 280 Н·м и мощностью 122 л. с. Это довольно серьезные характеристики, так что 50 км/ч электрический фургон разменивает за 5 секунд! А вот емкость батареи выбирает клиент: есть варианты на 47 и 79 кВт·ч. С аккумулятором поменьше E-Ducato может преодолеть до 170 км, а с более емким вариантом запас хода увеличивается до 280 км. Кстати, как уверяет производитель, в населенном пункте итальянский LCV способен отмахать 370 «верст».

В итоге именно FIAT E-Ducato был единодушно признан победителем конкурса «Самый экологичный грузовой автомобиль 2022 года» — в борьбе за этот титул «итальянец» обошел другие электрические фургоны.

Другая международная премия — «Трактор года» — присуждается вот уже почти четверть века. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие тракторы особенно впечатлили экспертов по итогам недавнего голосования.