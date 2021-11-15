Mercedes-Benz Vito получит в России новый двигатель

Фото производителя.
С января 2022 года для минивэнов Mercedes-Benz — это V-Класс, Vito и Marcо Polo — будет предлагаться совершенно новый двигатель. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», четырехцилиндровый дизель серии ОМ654 пришел на смену своему предшественнику, модели ОМ651.
Алексей Кованов

У Vito будут варианты отдачей от 102 до 237, а у V-Класса — от 163 до 237 сил. Как уверяют немецкие инженеры, первый полностью алюминиевый двигатель намного легче и компактнее предыдущего, а его расход топлива — на 13% меньше. Со свежим мотором будет устанавливаться 9-ступенчатая автоматическая коробка.

Кроме того, покупателям обновленных минивэнов будет предложена пневматическая подвеска Airmatic и аэродинамический пакет, в который, среди прочего, входят специальные панели, полностью закрывающие днище.

Для особого комфорта задних пассажиров длинной и сверхдлинной версии V-Класса появились более комфортабельные сиденья, фоновая подсветка, несколько портов USB и полочка для мобильных устройств.

И продолжая тему немецкого комтранса. Недавно Mercedes-Benz показал концепт Sustaineer: со стороны машина выглядит как самый обычный Sprinter, точнее, его электрическая версия. Однако, как уверяют мерседесовцы, это сделано специально, чтобы подчеркнуть реализованные инженерами новшества.

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15 ноября 2021
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