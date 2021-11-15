Mercedes-Benz Vito получит в России новый двигатель

У Vito будут варианты отдачей от 102 до 237, а у V-Класса — от 163 до 237 сил. Как уверяют немецкие инженеры, первый полностью алюминиевый двигатель намного легче и компактнее предыдущего, а его расход топлива — на 13% меньше. Со свежим мотором будет устанавливаться 9-ступенчатая автоматическая коробка.

Кроме того, покупателям обновленных минивэнов будет предложена пневматическая подвеска Airmatic и аэродинамический пакет, в который, среди прочего, входят специальные панели, полностью закрывающие днище.

Для особого комфорта задних пассажиров длинной и сверхдлинной версии V-Класса появились более комфортабельные сиденья, фоновая подсветка, несколько портов USB и полочка для мобильных устройств.

И продолжая тему немецкого комтранса. Недавно Mercedes-Benz показал концепт Sustaineer: со стороны машина выглядит как самый обычный Sprinter, точнее, его электрическая версия. Однако, как уверяют мерседесовцы, это сделано специально, чтобы подчеркнуть реализованные инженерами новшества.