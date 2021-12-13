Российским медикам предложат новое поколение «скорых»

Новый модульный реанимобиль создан по специальной бескаркасной технологии. Такая концепция позволяет строить «скорые» классов A, B и C, в которых медицинский отсек заметно просторнее, чем обычно. Так, внутри автомобиль модульного типа на 300 мм длиннее и шире, а также на 50 мм выше, чем традиционный АСМП на базе цельнометаллического «Транзита». При этом снаряженная масса обеих машин идентична.



Сам кузов выполнен из сэндвич-панелей. Он обладает высокой износостойкостью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, противогололедным реагентам и дезинфицирующим средствам, а главное — не подвержен коррозии.



Срок службы салона такой «неотложки» составляет не менее 10 лет. При этом конструкция модульного типа спроектирована таким образом, что при необходимости кузов может быть легко перенесен на новое шасси.

Кстати, завод «Соллерс Форд», где сегодня собираются автомобили семейства Transit, внедряет новую технологию производства кузовов изотермических фургонов. Отныне машины-рефрижераторы оснащаются грузовыми отсеками из пенополиуретана уже на конвейере.