В Россию привезли первый «дальнобойный» Renault нового поколения

Коротко напомним, что после формальной смены поколений, фары грузовика перешли на светодиоды, поэтому стали меньше. В кабине появилось больше места для хранения вещей, плюс — удобная площадка для зарядки гаджетов, оборудованная разъемами USB. И, конечно, Renault не могла не внедрить новый матрас: кровать сделалась толще и плотнее, а количество пружин выросло вдвое.

Первая передача грузового автомобиля Renault серии T из новой модельной гаммы состоялась на белгородской станции «БизнесТракСервис» — машину приобрела компания «Трансавто». Автомобиль сконфигурирован специально под запросы клиента и будет использоваться для перевозки наливных и сборных грузов, транспортировки готовой продукции и товаров повседневного спроса.

Грузовик имеет колесную формулу 4х2 и двигатель DXi13 мощностью 440 л. с., а также оснащен новой рулевой колонкой, бесключевым запуском и обновленной приборной панелью. Из современной электроники этому экземпляру полагаются антипробуксовочная система, адаптивный круиз-контроль, выравнивание скорости торможения между тягачом и прицепом и другие помощники.