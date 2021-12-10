Выбираем б/у грузовик — порядок действий

Прежде чем говорить о том, как правильно выбирать бывшую в эксплуатации коммерческую технику, ответим на вопрос — откуда берутся б/у грузовики на рынке? Их основной источник — крупные автопредприятия (юридические лица), которые примерно каждые три-пять лет обновляют свой парк, закупая новые машины у дилеров малыми, средними, большими партиями. Такая периодичность обусловлена несколькими факторами — истечением срока договора лизинга, окончанием гарантийного срока и сервисного контракта, по которому машины обслуживались у официального дилера, снижением ресурса основных узлов и агрегатов и увеличением вероятности их поломок — читай схода машины с линии.
Для перевозчика срыв сроков доставки груза — убытки! Следовательно, гарантийный период, характеризующийся минимальными эксплуатационными затратами и высоким коэффициентом готовности техники, завершился — подвижной состав идет под замену. Разумеется, среди транспортных компаний есть и такие, которые держат на балансе машины и по семь лет. Но в этом случае у них, как правило, есть своя ремонтная база, которая минимизирует затраты на поддержание транспортных средств в технически исправном состоянии.
На вторичный рынок машины от первого владельца, как правило, попадают с пробегами 700–1 000 000 километров, где их уже покупают средние и малые транспортные компании, у которых нет достаточно средств для омоложения парка, а также частники — ИП, самозанятые и т. д. В идеале — покупать грузовик именно от первого владельца, и не только по причине прозрачной его истории. Крупные транспортные компании, как мы уже сказали выше, обслуживают и ремонтируют свои машины у официальных дилеров (гарантийный период/сервисный контракт) и силами собственных СТО (постгарантийный период), следовательно, регламент ТО и технологии соблюдаются, расходные материалы используются качественные.
Где крупные транспортные компании выставляют на продажу свои грузовики? Часть сдается по системе trade-in дилерам, часть продается своими силами, часть выставляется на специализированных площадках фирм-посредников, специализирующихся на продаже коммерческой техники. Но в любом случае объявление о продаже машины — от дилера, транспортной компании или посредника –размещается на интернет-ресурсах, например, на Авито Авто — популярном сайте с многомиллионной аудиторией, на котором размещено огромное количество объявлений. Там их и находят покупатели. Размещая объявление о продаже грузовика на Авито Авто, продавец получает огромный трафик всей платформы Авито — около 50 млн человек в месяц по всей стране.
Так же как и у легкового автомобиля, на каждой стадии жизненного цикла грузовика имеют место быть различные события, связанные с финансированием его покупки (лизинг, кредит), залогами (под те же кредиты для расширения бизнеса), страховыми выплатами на покрытие ДТП, арестами и т. д. Эти «следы», оставленные в истории автомобиля, играют ключевую роль при оценке целесообразности его покупки. Вот почему возможность «пробить» машину по базам (банк, судебные приставы, ГИБДД, страховые, лизинговые компании, дилерские центры и т. д.) очень важна для принятия решения. Здесь хорошим помощником будет «Автотека» (проект Авито), которой уже давно пользуются все желающие при поиске легкового автомобиля на вторичном рынке.
Справедливости ради отметим, что база по «засветившимся» на интернет-ресурсе «легковушкам» с привязкой информации к их VIN-коду аккумулирует данные, начиная с 2016 года, в то время как базе коммерческой техники всего год и она только наполняется. Тем не менее «пробивать» коммерческую технику нужно обязательно, так как цена ошибки гораздо больше, чем при покупке легковых машин. Скептики скажут — ничего подобного! Легковых б/у автомобилей стоимостью 1—2−3 миллиона в продаже много. Да, верно, но грузовики — магистральные тягачи, тяжелые самосвалы и т. д. — стоят больше, да и числом коммерческий флот силен. Но даже если речь идет об «ушатанной» «газели» стоимостью 500 000 рублей, то риски никто не отменял и необходимо их минимизировать.
Хорошо, с проверкой по базам данных разобрались. Актуальность данной операции вопросов не вызывает. Эффективный инструмент для проверки также есть — онлайн-сервис «Автотека». А есть ли какие-либо существенные отличия в выборе легкового и коммерческого транспорта на «вторичке»? Да, есть. Начнем с того, что перевозчики из разных регионов России имеют свои предпочтения по маркам грузовиков. Причем они не связаны с «вкусовщиной». Все дело в наличии/отсутствии в регионе развитой фирменной сервисной сети и обеспечении запасными частями, в том числе б/у. То есть покупатель грузовика в первую очередь оценивает, где он его будет ремонтировать и с применением каких запасных частей. Не секрет, что даже «разборки» имеют уклон в сторону тех или иных автомобильных брендов! Кстати, здесь также в помощь Авито Авто. В нужных разделах портала собраны объявления по продаже запчастей.
Идем дальше. В отличие от легковых машин грузовики имеют высокую ремонтопригодность и большой ресурс узлов и агрегатов. Взять, к примеру, 9–13-литровый дизель магистрального тягача. При должном уходе он способен пройти до капитального ремонта полтора миллиона километров. А если и случится износ цилиндропоршневой группы, например, по причине попадания во впускной тракт неочищенного воздуха, то можно заменить в блоке цилиндры (разумеется, вместе с поршнями и кольцами) и тем самым продлить жизнь мотора. Это вам не «одноразовые» алюминиевые двигатели современных легковых машин! Даже если ДВС грузовика не имеет гильз мокрого типа (малый коммерческий транспорт), то допуск на пару расточек в ремонтный размер его чугунного блока конструкторы предусмотрели.
По сути, ограничением для приобретения коммерческого транспорта является не его пробег, а техническое состояние и, внимание! — экологический класс. То есть если пятилетний седельный тягач (Евро 5 — норма действует в России с 2016 года) с пробегом более миллиона километров находится в прекрасном техническом состоянии, то и нет никаких причин платить больше за аналогичную трехлетнюю машину с пробегом в 600 000 км. Про экологический класс мы обмолвились неслучайно. В крупные города России уже не пускают «грязные» грузовики, например, Евро 3. А легковые машины — пожалуйста, заезжайте! Следовательно, выбирая автомобиль, важно понимать — куда на нем планируется возить грузы.
Сегодня мы только постучались в дверь мира б/у коммерческой техники. В следующем материале мы ее откроем. Оставайтесь с нами, будет интересно!