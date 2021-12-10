Выбираем б/у грузовик — порядок действий

Прежде чем говорить о том, как правильно выбирать бывшую в эксплуатации коммерческую технику, ответим на вопрос — откуда берутся б/у грузовики на рынке? Их основной источник — крупные автопредприятия (юридические лица), которые примерно каждые три-пять лет обновляют свой парк, закупая новые машины у дилеров малыми, средними, большими партиями. Такая периодичность обусловлена несколькими факторами — истечением срока договора лизинга, окончанием гарантийного срока и сервисного контракта, по которому машины обслуживались у официального дилера, снижением ресурса основных узлов и агрегатов и увеличением вероятности их поломок — читай схода машины с линии.

Для перевозчика срыв сроков доставки груза — убытки! Следовательно, гарантийный период, характеризующийся минимальными эксплуатационными затратами и высоким коэффициентом готовности техники, завершился — подвижной состав идет под замену. Разумеется, среди транспортных компаний есть и такие, которые держат на балансе машины и по семь лет. Но в этом случае у них, как правило, есть своя ремонтная база, которая минимизирует затраты на поддержание транспортных средств в технически исправном состоянии.

На вторичный рынок машины от первого владельца, как правило, попадают с пробегами 700–1 000 000 километров, где их уже покупают средние и малые транспортные компании, у которых нет достаточно средств для омоложения парка, а также частники — ИП, самозанятые и т. д. В идеале — покупать грузовик именно от первого владельца, и не только по причине прозрачной его истории. Крупные транспортные компании, как мы уже сказали выше, обслуживают и ремонтируют свои машины у официальных дилеров (гарантийный период/сервисный контракт) и силами собственных СТО (постгарантийный период), следовательно, регламент ТО и технологии соблюдаются, расходные материалы используются качественные.