Грузовики КамАЗ будут собирать мигранты и заключенные

Сейчас на КамАЗе работают 24 000 человек, но открытыми при этом остаются сразу 4000 вакансий. Чтобы ликвидировать кадровый голод, в Набережные Челны активно привлекают трудовых мигрантов: по данным самой компании, сейчас на конвейере трудятся 450 приезжих из Узбекистана.

Что касается возможности нанимать осужденных по нетяжелым статьям, то здесь представитель грузового автогиганта вдруг неожиданно заявил, что это, в первую очередь, социальная миссия компании, а не попытка устранить дефицит кадров.

Уточним, что из 482 000 осужденных в России 188 000 человек имеют право на замену реального наказания принудительными работами. Поэтому министр юстиции Константин Чуйченко предложил крупному бизнесу создать рабочие места для 70 000 заключённых

- У ФСИН есть программа по трудоустройству заключенных, осужденных по определенным не тяжелым статьям. Мы готовы принять до нескольких десятков. Это социальная программа, а не из-за дефицита [рабочей силы], — приводит слова представителя автозавода РБК.

Тем не менее, новые люди заводу нужны. Как уже рассказывал «АвтоВзгляд», КамАЗ продолжит выпуск древнего семейства К3. Притом автоматизировать сборку модели ветерана не имеет ни приактического, ни экономического смысла, а потому доля ручного труда будет оставаться высокой.