Какими будут грузовики марки Scania через 10 лет

Впрочем, в переходный период важную роль будет играть биотопливо — им можно заправлять технику для удаленных перевозок, транспортировки древесины, а также тяжелых и длинномерных грузов. Впрочем, Scania сейчас также работает над электрификацией этих сегментов.

Недавно компания выпустила для городских операций аккумуляторный электромобиль (BEV) полной массой 29 тонн с запасом хода 250 км при зарядке в течение 90 минут и 29-тонный подключаемый гибридный грузовик (PHEV), способный проехать при полной зарядке 60 км.

В 2022 году компания начинает коммерческое производство обновленного 36-тонного подзаряжаемого гибридного грузовика — с запасом хода до 60 км после 30 минут зарядки.

В 2023 году у Scania появятся модели для региональных перевозок — тяжелые аккумуляторные электромобили полной массой 40 тонн, способные работать без подзарядки в течение 4 часов, и 60-тонные, рассчитанные на 3 часа эксплуатации.

В 2024 году на рынок выйдут электрические грузовики дальнего следования, адаптированные для быстрой зарядки во время 45-минутных перерывов для отдыха водителей. Эти модели будут работать на одном заряде от 4 до 4,5 часов в зависимости от полной массы — 40 или 60 тонн соответственно.

К 2025 году шведы намерены обеспечить электрической техникой предприятия разных отраслей, включая строительство, добычу полезных ископаемых, лесозаготовку и грузоперевозки на дальние расстояния. В том же году электрическая грузовая техника составит 10% продаж компании.

В итоге, во второй половине десятилетия у Scania будет техническая возможность обеспечить грузовиками на электротяге практически любые отрасли! И к 2030 году 50% общего объема продаж должна составить электротехника.