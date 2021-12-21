Какими будут грузовики марки Scania через 10 лет

Фото производителя.
Марка Scania презентовала дорожную карту электрификации, согласно которой ежегодно будут появляться новые модели. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», если сегодня пробег электрических автобусов и грузовиков не превышает 250 километров на одной зарядке, то через 4—5 лет аккумуляторные машины смогут проезжать до 500 км.
Алексей Кованов

Впрочем, в переходный период важную роль будет играть биотопливо — им можно заправлять технику для удаленных перевозок, транспортировки древесины, а также тяжелых и длинномерных грузов. Впрочем, Scania сейчас также работает над электрификацией этих сегментов.

Недавно компания выпустила для городских операций аккумуляторный электромобиль (BEV) полной массой 29 тонн с запасом хода 250 км при зарядке в течение 90 минут и 29-тонный подключаемый гибридный грузовик (PHEV), способный проехать при полной зарядке 60 км.

В 2022 году компания начинает коммерческое производство обновленного 36-тонного подзаряжаемого гибридного грузовика — с запасом хода до 60 км после 30 минут зарядки.

В 2023 году у Scania появятся модели для региональных перевозок — тяжелые аккумуляторные электромобили полной массой 40 тонн, способные работать без подзарядки в течение 4 часов, и 60-тонные, рассчитанные на 3 часа эксплуатации.

В 2024 году на рынок выйдут электрические грузовики дальнего следования, адаптированные для быстрой зарядки во время 45-минутных перерывов для отдыха водителей. Эти модели будут работать на одном заряде от 4 до 4,5 часов в зависимости от полной массы — 40 или 60 тонн соответственно.

К 2025 году шведы намерены обеспечить электрической техникой предприятия разных отраслей, включая строительство, добычу полезных ископаемых, лесозаготовку и грузоперевозки на дальние расстояния. В том же году электрическая грузовая техника составит 10% продаж компании.

В итоге, во второй половине десятилетия у Scania будет техническая возможность обеспечить грузовиками на электротяге практически любые отрасли! И к 2030 году 50% общего объема продаж должна составить электротехника.

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21 декабря 2021
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