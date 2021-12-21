МАЗ построит новый автозавод

- Мощности, к сожалению, ограничены, мы уже не можем удовлетворить заявки всех наших клиентов. (…) Поэтому разработан проект нового современного автобусного завода, — заявил генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович.

По словам управленца, новый завод позволит удвоить производственные мощности, а также повысить технологичность производства автобусов. При этом проект может окупиться всего за четыре года после запуска конвейера.

Кстати, некоторое время назад МАЗ создал «неубиваемый» автобус. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, почему новинку прозвали «африканцем».