МАЗ построит новый автозавод

Фото: stankoinstrument.ru.
Минский автозавод собирается построить… вторую производственную площадку. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новый завод будет выпускать только автобусы — самый востребованный на сегодня продукт марки МАЗ.
Алексей Кованов

- Мощности, к сожалению, ограничены, мы уже не можем удовлетворить заявки всех наших клиентов. (…) Поэтому разработан проект нового современного автобусного завода, — заявил генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович.

По словам управленца, новый завод позволит удвоить производственные мощности, а также повысить технологичность производства автобусов. При этом проект может окупиться всего за четыре года после запуска конвейера.

Кстати, некоторое время назад МАЗ создал «неубиваемый» автобус. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, почему новинку прозвали «африканцем».

производители, производство, автозаводы, новая модель, электромобили, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
22 декабря 2021
1