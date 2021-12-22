Минфин согласовал со страховщиками революционное повышение стоимости ОСАГО

Очередной виток реформы ОСАГО подготовлен Минфином. Предлагается увеличить лимит выплат пострадавшим в автомобильных авариях с нынешних 500 000 рублей до 2 млн. рублей. Таким образом, максимально возможный объем компенсации ущерба здоровью водителей и пассажиров легковушек сравняется с аналогичным параметром, установленным при страховании пассажиров общественного транспорта. Второе предложение министерства подразумевает отказ от использования при расчете стоимости ремонта машин понятия износа.
Сообщается, что предложения Минфина были одобрены МВД, Минтрансом, Центробанком и Российским союзом автостраховщиков. Соответствующий законопроект должен появиться в 2022 году. Представители страхового сообществ обещают, что каждое из предложений Минфина приведет к удорожанию среднестатистического полиса ОСАГО как минимум на 1000 рублей. Ряд экспертов считают, что одно только введения «ремонта без износа» увеличит среднюю цену полиса на 35%, сообщают «Ведомости».
Прогнозы страховых компаний по поводу резкого подорожания полисов ОСАГО выглядят особенно странно, если вспомнить о фееричных объемах прибыли, получаемых страховщиками от ОСАГО уже сейчас. Так за 9 месяцев 2021 года они продали автовладельцам страны полисов ОСАГО на 173 123 844 552 рублей, а выплатили в качестве компенсаций всего 103 675 590 032 рублей. Таким образом, в карманах страховщиков осело около 70 млрд. рублей. То есть, 40% от всех полученных с автовладельцев страны денег.
Законодательство об ОСАГО разрешает страховщикам оставлять себе 23% от сборов в качестве «расходов на ведение дел». Таким образом, 17% составляют, по сути, сверхприбыль, получаемую страховщиками. Зная об этом, прогнозы страховых «экспертов» по поводу катастрофического роста тарифов ОСАГО при переходе на компенсации «без износа» и подъеме лимита выплат за вред здоровью выглядят как хорошо замаскированная попытка сохранить и приумножить свои сверхдоходы от обязательного автострахования.