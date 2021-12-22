Минфин согласовал со страховщиками революционное повышение стоимости ОСАГО

Очередной виток реформы ОСАГО подготовлен Минфином. Предлагается увеличить лимит выплат пострадавшим в автомобильных авариях с нынешних 500 000 рублей до 2 млн. рублей. Таким образом, максимально возможный объем компенсации ущерба здоровью водителей и пассажиров легковушек сравняется с аналогичным параметром, установленным при страховании пассажиров общественного транспорта. Второе предложение министерства подразумевает отказ от использования при расчете стоимости ремонта машин понятия износа.

Сообщается, что предложения Минфина были одобрены МВД, Минтрансом, Центробанком и Российским союзом автостраховщиков. Соответствующий законопроект должен появиться в 2022 году. Представители страхового сообществ обещают, что каждое из предложений Минфина приведет к удорожанию среднестатистического полиса ОСАГО как минимум на 1000 рублей. Ряд экспертов считают, что одно только введения «ремонта без износа» увеличит среднюю цену полиса на 35%, сообщают «Ведомости».