Стали известны сроки появления новейшего Volkswagen T7 в России

Если нынешнее поколение «Транспортера» и «Мультивэна» под названием T6.1 построено на модернизированной платформе от «Фольксвагена T5», то седьмая генерация коммерческих машин переедет на современную модульную архитектуру MQB.

Кроме того, как видно на опубликованной схеме, Т7 будет иметь совершенно другой силуэт — с лихо наклоненным лобовым стеклом и покатой крышей. На словах же немцы обещают необычайно просторный салон и современные электронные ассистенты.

Об этом официально не говорится, но, похоже, что «семерка» будет строго пассажирской. Ведь официально объявлено: цельнометаллические фургоны и бортовые версии останутся в поколении T6.1, которое продолжит выпускаться аж до 2025 года.

Кстати, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», премьера Т7 состоится в ближайшее время, но в Россию новинка придет только в 2022 году.

И продолжая тему комтранса. В соцсети «Вконтакте» появился шпионский снимок «Газели» нового поколения. По единственной фотографии, явно сделанной непосредственно на конвейере Горьковского автозавода, можно сделать однозначный вывод: ГАЗ уже начал собирать предсерийные экземпляры «Газели NN».