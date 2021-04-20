Грузовики для «дальнего боя», не попадающие под «Платон»

Любопытно, что федеральных трасс становится только больше. В 2020-м более 4600 км региональных дорог получили статус федеральных. Годом ранее процедуру смены собственника пережили 2700 км магистралей. Согласно опубликованным данным Росавтодора, в 2021-м планируется изменить статус 3105 км «регионалок», а в 2022-м — еще 1821 км.

Именно поэтому введение «Платона» стало драйвером роста продаж среднетоннажников. С 2012 года этот сегмент начал резко усыхать, так как публика предпочитала покупать грузовики «с запасом» по грузоподъемности, а с 2016-го спрос на «среднюю тонну» начал неуклонно увеличиваться.

Что объясняется финансово: если ежегодный пробег автопоезда по федеральным магистралям принять за 100 000 километров, то получается, что перевозчик отдает оператору системы 234 000 «целковых» за каждую сцепку. И часть фур логично заменяется менее тяжелыми «безоплатными» грузовиками.