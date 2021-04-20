Грузовики для «дальнего боя», не попадающие под «Платон»

Любопытно, что федеральных трасс становится только больше. В 2020-м более 4600 км региональных дорог получили статус федеральных. Годом ранее процедуру смены собственника пережили 2700 км магистралей. Согласно опубликованным данным Росавтодора, в 2021-м планируется изменить статус 3105 км «регионалок», а в 2022-м — еще 1821 км.
Именно поэтому введение «Платона» стало драйвером роста продаж среднетоннажников. С 2012 года этот сегмент начал резко усыхать, так как публика предпочитала покупать грузовики «с запасом» по грузоподъемности, а с 2016-го спрос на «среднюю тонну» начал неуклонно увеличиваться.
Что объясняется финансово: если ежегодный пробег автопоезда по федеральным магистралям принять за 100 000 километров, то получается, что перевозчик отдает оператору системы 234 000 «целковых» за каждую сцепку. И часть фур логично заменяется менее тяжелыми «безоплатными» грузовиками.
Приятно, что, ориентируясь на потребителя, многие марки спешно выпустили на рынок грузовики-одиночки полной массой 11 990 килограммов или меньше. Правда, если говорить про европейскую «большую семерку», то обходится подобная техника достаточно дорого.
По данным портала «АвтоВзгляд», новенький изотермический фургон MAN TGL сейчас стоит под 9 000 000 рублей! И за конкурентов от Scania и Volvo просят ничуть не меньше.
При таком ценообразовании рынок уверенно захватил отечественный «Газон Next», у которого есть тяжелая версия грузоподъемностью 5,5 тонны. С бортовым кузовом усиленную модификацию реально приобрести за 2 699 900 рублей. Для сравнения, DAF LF встанет почти втрое дороже — в 7 600 000 ₽.
При этом даже стартовая комплектация отечественного грузовика оснащена задней пневмоподвеской и 170-сильным мотором. А еще ГАЗ весьма неплохо подходит для «дальнего боя» — за 100—150 тысяч можно дозаказать спальный отсек на крышу, оборудованный автономным отопителем.
Прямым конкурентом «Газона» принято считать Hyundai HD78 за 3 220 000 ₽, вот только его паспортная грузоподъемность куда меньше — 4700 кг. Следующая модель, Mighty EX9, стоит уже порядка четырех миллионов. Ровно такая же история и с другими «азиатами»: Isuzu NPR и Fuso Canter не готовы похвастаться выдающимися грузовыми характеристиками, но обойдутся дороже.
Так что, желая одновременно обойти «Платон» и приобрести иномарку, приходится либо переплачивать за чистокровных «европейцев», либо — брать «японцев» или «корейцев». В обоих последних случаях бюджет покупки составит немалые 4—5 миллионов. И для многих это повод задуматься: а точно ли есть смысл бегать от системы покилометровых платежей?