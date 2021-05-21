Обновленные грузовики Volvo начали делать в России

Фото производителя.
Калужский завод компании Volvo Group выпустил первую партию модернизированных грузовиков Volvo FM. Само обновление состоялось еще весной 2020 года, но из-за известных событий российская сборка новинка началась только сейчас.

Среднемагистальное семейство FM получило новый кабинный модуль, который сразу на целый кубометр просторнее прежнего. Эта же кабина досталась строительной серии FMX, а в списке опций «строителя» появились более грузоподъёмные задние мосты — так, двухосная тележка рассчитана на 38 тонн, что позволяет сцепить автопоезд полной массой 150 тонн.

Издали опознать посвежевшие FM и FMX помогут узкие светодиодные фары, а также указатели поворота на дверях кабины — такое расположение сейчас практикуют многие. А вот заменять традиционные зеркала заднего вида видеокамерами шведы не стали, хотя Mercedes-Benz на своем «Актросе» сделал ставку именно на камеры.

Интерьер изменился не сильно, но на смену классической панели приборов пришел дисплей. Кроме того, справа от руля появился тачскрин медиасистемы.

Вообще, эта неделя оказалась богатой на «грузовые» новости. Так, в России привезли IVECO Daily свежего модельного года, Группа ГАЗ запустила новейшую «Газель NN», а на калужском заводе «ПСМА Рус» только что стартовала серийная сборка дизельных двигателей объемом 1,6 литра.

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21 мая 2021
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