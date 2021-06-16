КамАЗ готовит очень экономичный грузовик нового поколения

Учитывая возросшую популярность метана, КамАЗ разработал газодизельный тягач нового поколения. Это представитель серии К5, у которого двигатель может работать на смеси традиционного дизельного топлива и компримированного природного газа (КПГ). Запускается мотор на солярке, а после прогрева до 40% объема замещается метаном.

По своим техническим характеристикам новинка не отличается от чисто дизельной версии, но позволяет значительно экономить при эксплуатации автомобиля, ведь сейчас кубометр КПГ стоит 19—20 рублей.

Другой плюс битопливной схемы питания — более чистый выхлоп, благодаря отсутствию твердых частиц при сгорании газа. В свою очередь, меньшее отложение продуктов сгорания на поршневой группе повышает ресурс двигателя при сохрании его мощностных показателей.

Сейчас автомобиль прошел сертификацию, получив Одобрение типа транспортного средства. В августе газодизельная версия магистрального тягача КамАЗ-54901 уже должна встать на конвейер грузового автогиганта.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» недавно оценивал самый «тяжелый» (в прямом смысле этого слова) сегмент рынка коммерческого транспорта. Мы выясняли, выгодно ли покупать газовые варианты «больших» грузовиков — седельных тягачей и развозных «одиночек».