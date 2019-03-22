5 самых дешевых новых кроссоверов по цене до 730 000 рублей

Разумеется, в нашем рейтинге не обошлось без отечественных и китайских представителей сегмента, а также без популярного французского бренда, известного у нас своими бюджетными моделями.

Рассчитывать на новый кросс можно с суммой от 610 000 до 727 000 рублей. В этом ценовом диапазоне предлагается пять самых дешевых вариантов компактных паркетников. Конечно, речь идет о базовых комплектациях, откровенно не балующих покупателя большим списком опций.