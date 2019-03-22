5 самых дешевых новых кроссоверов по цене до 730 000 рублей

С каждым годом мировой рынок пополняют все новые и новые модели SUV, и особую любовь к машинам с таким типом кузова питают российские покупатели. На сегодняшний день в бюджетном сегменте предлагается много паркетников, спрос на которые продолжает расти. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых доступных кроссоверов на официальном рынке.
Разумеется, в нашем рейтинге не обошлось без отечественных и китайских представителей сегмента, а также без популярного французского бренда, известного у нас своими бюджетными моделями.
Рассчитывать на новый кросс можно с суммой от 610 000 до 727 000 рублей. В этом ценовом диапазоне предлагается пять самых дешевых вариантов компактных паркетников. Конечно, речь идет о базовых комплектациях, откровенно не балующих покупателя большим списком опций.
LADA XRAY
Первый тольяттинский кроссовер LADA XRAY в стандартной версии обойдется всего в 609 900 рублей, а с учетом текущих акций — и вовсе в 548 910 целковых. Вы получите автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с. и пятиступенчатой «механикой».
Увы, в списке оборудования отсутствует кондиционер и обогрев сидений, зато есть электрические стеклоподъемники передних дверей, бортовой компьютер, две подушки безопасности, функции ABS и ESP и другие средства активной безопасности.
На второй позиции разместился представитель китайского автопрома — субкомпактный Chery Tiggo 2 по минимальной цене в 673 000 рублей (с учетом акций — 603 000). Кроссовер оснащен 1,5-литровой «четверкой» мощностью 106 л. с., которая работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
В списке оборудования также отсутствует кондиционер и обогрев сидений, зато есть электрические стеклоподъемники передних дверей, бортовой компьютер, две подушки безопасности и ABS.
Lifan X50
На третьем месте — еще один китайский кроссовер: Lifan X50, который обойдется минимум в 689 900 рублей. Речь идет о машине с 1,5-литровым мотором мощностью 103 л. с. и пятиступенчатой «механикой».
В базовой версии Lifan X50 уже присутствует кондиционер, электрические стеклоподъемники передних дверей, бортовой компьютер, две подушки безопасности и ABS. Но обогрева сидений также не предусмотрено.
Конечно, в нашем рейтинге не могло обойтись без такого знаменательного персонажа, как Renault Duster, который в минимальной комплектации стоит 709 000 рублей.
За эти деньги вы станете обладателем автомобиля с 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Но, увы, это будет совсем пустая комплектация без кондиционера, обогрева сидений и даже без электрических стеклоподъемеников.
Brilliance V5
Замыкает пятерку самых доступных кроссоверов китайская модель Brilliance V5 за 726 900 рублей. Такова цена комплектации с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 110 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
В отличие от других участников рейтинга, в список оснащения Brilliance V5 входит кондиционер, обогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники и даже люк с электроприводом и задние парктроники.