Что случится с шинами, если регулярно парковаться в лужах

Даже если жить в избушке на болоте и круглый год парковать свой «вездеход» в глубоких илистых отложениях, вряд ли покрышки придут в негодность именно от воды. Поэтому в наших обычных городских условиях совсем не стоит переживать за резину, когда вам каждый день приходится парковаться в лужах — с шинами от этого ничего плохого не случится.

А вот на металл, как уже было сказано выше, влага действует разрушительно, но при этом неблагоприятные условия могут возникнуть только при длительном пребывании автомобиля во влажной среде, от которой увы в нашей полосе никуда не скрыться.

Кроме того, реальная опасность парковки автомобиля в луже кроется совсем в другом: если она глубокая и дело происходит зимой, то при резком перепаде температур вода может замерзнуть, и машина окажется в ледяных оковах. Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что лучше предпринять в такой ситуации.