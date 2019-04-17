Что случится с шинами, если регулярно парковаться в лужах

Известно, что влага на многих материалов действует разрушительно. Металл в присутствии воды ржавеет, а дерево гниет. Что касается резины, то и ее некоторые «специалисты» категорически не рекомендуют сильно мочить. С их подачи на форумах всерьез обсуждается вопрос: что будет с шинами, если автомобиль регулярно ставить на стоянке в лужу?
Конечно, в «сопливый» сезон, который в нашей полосе царствует значительную часть года, частенько приходится парковать машину в лужах. Но в большом мегаполисе далеко не в каждом дворе найдутся участки с вечным водостоем, который не сходит все лето. Так что понятие «регулярно» — довольно относительное.
Если же учесть, что главные причины старения резины — это низкие и, наоборот, высокие температуры, а также солнечная радиация и кислород, то лужа на асфальте уж точно не входит в группу риска для покрышки. Тем более, что современные шины изготовлены из резиновой смеси с различными минеральными и синтетическими добавками, которые призваны защитить резину в условиях повышенной влажности и агрессивной среды.
Даже если жить в избушке на болоте и круглый год парковать свой «вездеход» в глубоких илистых отложениях, вряд ли покрышки придут в негодность именно от воды. Поэтому в наших обычных городских условиях совсем не стоит переживать за резину, когда вам каждый день приходится парковаться в лужах — с шинами от этого ничего плохого не случится.
А вот на металл, как уже было сказано выше, влага действует разрушительно, но при этом неблагоприятные условия могут возникнуть только при длительном пребывании автомобиля во влажной среде, от которой увы в нашей полосе никуда не скрыться.
Кроме того, реальная опасность парковки автомобиля в луже кроется совсем в другом: если она глубокая и дело происходит зимой, то при резком перепаде температур вода может замерзнуть, и машина окажется в ледяных оковах. Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что лучше предпринять в такой ситуации.