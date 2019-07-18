Что делать, если вас в пути застал град

Заранее спрогнозировать град простому водителю сложно. Обычно он начинается днем в жаркую погоду одновременно с сильным дождем, но далеко не каждый ливень и гроза обещают град. Если же все-таки он застал вас в пути, желательно остановиться и определить размер горошин — смогут ли они повредить машину. Спрогнозировав такой риск, вам лучше постараться сразу найти укрытие.

Чаще всего в этой роли выступает АЗС, где почти всегда в зоне заправки установлен большой козырек. Сойдут и густые кроны деревьев, но при сильном ветре будьте готовы к падающим веткам, которые также могут нанести машине повреждения. Гораздо надежнее использовать для этих целей путепроводы и мостовые перекрытия, если остановка под ними не является нарушением ПДД.

Прежде чем отправляться на поиски укрытия, следует в обязательном порядке определить направление ветра и двигаться только в подветренную сторону. Однако если в поле зрения подобные укрытия отсутствуют, то лучше выключить мотор и оставаться на месте, поскольку град обычно продолжается не более 10 минут, и только в редких случаях — 15.

Пока машина стоит, у вас будет возможность укрыть кузов подручными предметами, указанными выше. Имейте в виду — ученые свидетельствуют, что средний размер ледышек, прилетающих с небес, постоянно растет из года в год, и сегодня уже не редкость встреча с градинами объемом с куриное яйцо.