Что делать, если вас в пути застал град

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В последние годы погода щедра на непредсказуемые сюрпризы, и сложно предугадать, что нам готовят Небеса на завтрашний день. В летнюю пору из самых разных уголков страны то и дело приходят сводки о выпавшем граде. При чем зачастую градины достигают огромных размеров, нанося серьезные травмы людям и машинам.
Иван Флягин

Кусочки твердого льда даже небольшого диаметра, благодаря ускорению от свободного падения могут нанести сокрушительный удар, который не только пробьет кузовную панель автомобиля и разнесет вдребезги лобовое стекло, но и серьезно травмирует человека. Безопасными для людей и машин считаются градины диаметром не более одного или полутора сантиметров. А горошины льда свыше двух сантиметров в поперечнике могут нанести человеку и кузову авто существенные повреждения.

Если у вас в результате града пострадало только лакокрасочное покрытие, считайте, что повезло. Осадки диаметром свыше двух сантиметров могут оставить глубокие вмятины на горизонтальных плоскостях кузова — капоте, крыше и багажнике (если речь идет о седане или лифтбэке). Кроме того, ледышки таких размеров способны разбить лобовое и задние стекла.

Если град застал вас дома или на даче, то на всякий случай следует защитить горизонтальные части кузова любыми подходящими подручными предметами — например, резиновыми ковриками, чехлами от сидений, кусками материи, одеждой, надувным матрасом.

Имейте в виду, если подобных вещей не хватает, чтобы укрыть всю машину, то прежде всего надо беречь лобовое стекло, иначе, если оно разобьется, двигаться дальше будет затруднительно из-за ограниченной обзорности.

Что касается кузова, то лучше укрывать одну деталь конструкции, но целиком, чем несколько, но частично. Ведь даже при единичном повреждении, например, капота, его придется менять полностью.

Заранее спрогнозировать град простому водителю сложно. Обычно он начинается днем в жаркую погоду одновременно с сильным дождем, но далеко не каждый ливень и гроза обещают град. Если же все-таки он застал вас в пути, желательно остановиться и определить размер горошин — смогут ли они повредить машину. Спрогнозировав такой риск, вам лучше постараться сразу найти укрытие.

Чаще всего в этой роли выступает АЗС, где почти всегда в зоне заправки установлен большой козырек. Сойдут и густые кроны деревьев, но при сильном ветре будьте готовы к падающим веткам, которые также могут нанести машине повреждения. Гораздо надежнее использовать для этих целей путепроводы и мостовые перекрытия, если остановка под ними не является нарушением ПДД.

Прежде чем отправляться на поиски укрытия, следует в обязательном порядке определить направление ветра и двигаться только в подветренную сторону. Однако если в поле зрения подобные укрытия отсутствуют, то лучше выключить мотор и оставаться на месте, поскольку град обычно продолжается не более 10 минут, и только в редких случаях — 15.

Пока машина стоит, у вас будет возможность укрыть кузов подручными предметами, указанными выше. Имейте в виду — ученые свидетельствуют, что средний размер ледышек, прилетающих с небес, постоянно растет из года в год, и сегодня уже не редкость встреча с градинами объемом с куриное яйцо.

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18 июля 2019
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