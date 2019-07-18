Что делать, если вас в пути застал град

Кусочки твердого льда даже небольшого диаметра, благодаря ускорению от свободного падения могут нанести сокрушительный удар, который не только пробьет кузовную панель автомобиля и разнесет вдребезги лобовое стекло, но и серьезно травмирует человека. Безопасными для людей и машин считаются градины диаметром не более одного или полутора сантиметров. А горошины льда свыше двух сантиметров в поперечнике могут нанести человеку и кузову авто существенные повреждения.
Если у вас в результате града пострадало только лакокрасочное покрытие, считайте, что повезло. Осадки диаметром свыше двух сантиметров могут оставить глубокие вмятины на горизонтальных плоскостях кузова — капоте, крыше и багажнике (если речь идет о седане или лифтбэке). Кроме того, ледышки таких размеров способны разбить лобовое и задние стекла.