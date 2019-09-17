Что делать, если на ходу перегрелся двигатель

ПАР ИЛИ ДЫМ?

Важнейшим, если не сказать, ключевым моментом, от которого зависит куда больше, чем количество нулей в строчке расходов, является определение — пар это или дым? Если в моторном отсеке произошло возгорание, а пар — это вовсе не пар, а самый настоящий дым, то открыв капот, обеспечивается дополнительный приток воздуха. А значит можно получить не менее настоящий пожар. Одним словом, сразу вызываем пожарных и отходим подальше — это чрезвычайно опасно для жизни.

Огнетушитель, что лежит в самом дальнем углу багажника, заваленный хламом и «нужными вещами», многим «рулевым» необходим лишь для получения талона техосмотра. Да и с пламенем, если оно больше спички, эта кроха не справится. Как разделить пар и дым? Стрелка температуры охлаждающей жидкости в помощь. Как бы мотор не полыхал, она вряд ли успеет «забраться» в красную зону.

А вот тривиальный перегрев тут же отразится на показаниях приборов. Такая диагностика позволит отделить «мух от котлет» и сразу же выбрать правильный путь для решения проблемы.