Что делать, если на ходу перегрелся двигатель

Перегрев мотора — одна из самых частых невзгод, которая случается с автомобилем в дороге. Пар из-под капота — неприятное, но совсем не смертельное событие. Особенно, если принять меры строго по инструкции. Портал «АвтоВзгляд» подскажет, что надо делать.
Водители со стажем, да и просто обладатели подержанных автомобилей хорошо знакомы с такой неисправностью, как перегрев двигателя. Стрелка температуры резко взлетает в красную зону, из-под капота начинают валить клубы, встречи и дела можно смело переносить. Машина «закипела».
Чаще всего это происходит в беспросветных городских заторах, коими болеют все крупные мегаполисы по утрам и вечерам, но может случиться и на совершенно пустой дороге. Причина — неисправность системы охлаждения: забитый радиатор, изношенные шланги, недостаток антифриза и многое другое.
ПАР ИЛИ ДЫМ?
Важнейшим, если не сказать, ключевым моментом, от которого зависит куда больше, чем количество нулей в строчке расходов, является определение — пар это или дым? Если в моторном отсеке произошло возгорание, а пар — это вовсе не пар, а самый настоящий дым, то открыв капот, обеспечивается дополнительный приток воздуха. А значит можно получить не менее настоящий пожар. Одним словом, сразу вызываем пожарных и отходим подальше — это чрезвычайно опасно для жизни.
Огнетушитель, что лежит в самом дальнем углу багажника, заваленный хламом и «нужными вещами», многим «рулевым» необходим лишь для получения талона техосмотра. Да и с пламенем, если оно больше спички, эта кроха не справится. Как разделить пар и дым? Стрелка температуры охлаждающей жидкости в помощь. Как бы мотор не полыхал, она вряд ли успеет «забраться» в красную зону.
А вот тривиальный перегрев тут же отразится на показаниях приборов. Такая диагностика позволит отделить «мух от котлет» и сразу же выбрать правильный путь для решения проблемы.
Итак, перегрев. Первое, что нужно сделать, это победить самого себя и желание мгновенно заглушить автомобиль. Делать этого нельзя ни в коем случае. Остановка мотора в таком состоянии приведет к большим сложностям, чем сам факт перегрева. Нужно включить «аварийку», снизить скорость либо, если «кипятильник» произошел в городе, съехать на обочину, врубить печку на максимальную температуру и мощность, отключить кондиционер и открыть все окна. Будет жарко. Иногда даже очень.
Если можно медленно ехать, то нужно продолжить движение, потоки воздуха помогут остудить разгоряченное «пламенное сердце». Если же пробка стоит «колом» — съезжайте на обочину и, не выключая двигатель, открывайте капот. Следующая часть операции по спасению возможна лишь тогда, когда мотор остынет. Тандем печки и забортного воздуха справятся с этой задачей достаточно быстро.
Как только температура охлаждающей жидкости опустится до нормальных показателей, шкала на приборной панели подскажет — можно «потушить» двигатель и продолжить ожидание. Нужно, чтобы мотор полностью остыл. Тогда и только тогда следует проверить уровень антифриза. Если его мало или нет совсем — доливайте воду. Хоть минеральную, хоть дождевую, главное — без сахара и красителей.
В любом случае, следующей точкой на вашем пути будет гараж или мастерская, где систему предстоит разобрать, прочистить и выявить причину невзгод. Чаще всего — это просто недостаток внимания со стороны автовладельца.
Впрочем, мы об этом уже много раз говорили: будьте внимательны к своему авто, не стесняйтесь чаще делать диагностику и выбирайте превентивный ремонт. Это намного дешевле, чем тревожить мастера «по конкретному поводу».