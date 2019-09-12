Есть ли эффект от химического тюнинга мотора

Речь идет об известной присадке Сera Tec, разработанной химиками немецкой компании Liqui Moly. Напомним, что длительный тест этого средства был начат еще четыре года назад, а его организатором выступили тест-редакторы сайта «АвтоВзгляд» и наши коллеги из партнерского портала «АвтоПарад». При этом ходовые испытания «тюнинговой» присадки в течение всего срока проводились на редакционном дизельном кроссовере Hyundai Santa Fe Classic.
Для начала немного информации о самом объекте испытаний. Итак, что же такое Сera Teс? По оценкам ряда экспертов, данный продукт следовало бы отнести к обычным антифрикционным составам, воздействующим на детали системы смазки и цилиндро-поршневой группы. Однако по мнению самих разработчиков эта присадка, в отличие от аналогов, весьма специфична по своим свойствам. В частности, она представляет собой специальный состав на основе соединения молибдена с добавлением керамической мелкодисперсной взвеси, которые и придают ей особые антифрикционные свойства, улучшающие параметры мотора.
Главные функциональные свойства Сera Teс раскрываются непосредственно при работе двигателя, когда препарат начинает активно сглаживать микрошероховатости поверхностей деталей, снижая тем самым трение между ними. При этом на поверхностях деталей создается прочный поверхностный слой с включениями керамических микрочастиц, усиливющий защиту двигателя в условиях высоких нагрузок. Последнее очень важно при эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях, к которым, кстати, можно отнести и медленное передвижение машины в городских пробках, особенно в жаркую погоду.
Отмеченные выше качества — не единственные достоинства Cera Tес. Уменьшая трение, этот антифрикционный препарат способен экономить топливо и даже снижать шумность силового агрегата. К слову, надо отдать должное создателям препарата — они действительно не погрешили относительно шумности. Еще в первые два года после заливки присадки у кроссовера было зафиксировано заметное (на уровне −1,5 дБ) снижение шумности мотора.
Главным же критерием оценки действия присадки была выбрана регулярная проверка расхода горючего. С этой целью эксперты портала «АвтоВзгляд» периодически фиксировали показания одометра и текущего расхода топлива на Santa Fe Classic, в двигатель которого был залит препарат. Итоги этих наблюдений следующие.
Так, до применения немецкой присадки расход солярки у Santa Fe Classic при пробеге в 43 000 км составлял примерно 11 л/100 км. После заливки препарата некоторое снижение расхода топлива было отмечено примерно через полторы тысячи километров пробега, однако уже через 5000 км пробега расход горючего понизился до 10 л/100 км, обеспечив весомую экономию на уровне 9%.
Лучшие же показатели были достигнуты, когда пробег машины перевалил за полусотню тысяч километров. В частности, на пробеге 55 000—60 000 км расход топлива фиксировался уже на отметке 8,6 л/100 км. Когда же наш «Санта» накатал свыше 65 000 км, он потреблял чуть больше этого значения, а именно 8,9 литров солярки на 100 км пути.
Сейчас общий пробег кроссовера достиг почти 73 000 км, причем почти половину этого расстояния машина прошла уже с «химически тюнингованным» мотором. Недавние контрольные замеры в очередной раз подтвердили эффективность препарата Сera Tec — расход топлива зафиксирован на отметке в 8,8 л/100 км.
Учитывая постоянный рост цен на горючее, который мы наблюдаем из года в год, такая динамика снижения расхода топлива заслуживает самой высокой оценки. Мы будем и дальше отслеживать текущие параметры Santa Fe Classiс, чтобы набрать больше статистики по результатам применению немецкой присадки.