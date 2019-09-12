Есть ли эффект от химического тюнинга мотора

Речь идет об известной присадке Сera Tec, разработанной химиками немецкой компании Liqui Moly. Напомним, что длительный тест этого средства был начат еще четыре года назад, а его организатором выступили тест-редакторы сайта «АвтоВзгляд» и наши коллеги из партнерского портала «АвтоПарад». При этом ходовые испытания «тюнинговой» присадки в течение всего срока проводились на редакционном дизельном кроссовере Hyundai Santa Fe Classic.

Для начала немного информации о самом объекте испытаний. Итак, что же такое Сera Teс? По оценкам ряда экспертов, данный продукт следовало бы отнести к обычным антифрикционным составам, воздействующим на детали системы смазки и цилиндро-поршневой группы. Однако по мнению самих разработчиков эта присадка, в отличие от аналогов, весьма специфична по своим свойствам. В частности, она представляет собой специальный состав на основе соединения молибдена с добавлением керамической мелкодисперсной взвеси, которые и придают ей особые антифрикционные свойства, улучшающие параметры мотора.