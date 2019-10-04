Можно ли сэкономить топливо и продлить жизнь АКП, переходя в пробке в нейтральный режим

И для начала напомним, что в классическом «автомате» установлен гидротрансформатор, состоящий из двух частей — центробежного насоса и центростремительной турбины. Между ними находится направляющий аппарат — реактор. Колесо центробежного насоса жестко связано с коленчатым валом двигателя, турбинное — с валом коробки передач. А реактор может как свободно вращаться, так и быть заблокированным обгонной муфтой.
Так ли страшен перегрев
У такой трансмиссии много энергии расходуется на «перелопачивание» масла гидротрансформатором. Расходует ее и насос, который создает рабочее давление в управляющих магистралях. Отсюда и все страхи водителей по поводу перегрева трансмиссии, потому как масло в «коробке» нагревается. Мол, переведя рычаг в «нейтраль», перегрева не будет. Но не стоит этого бояться. Если с заменой масла и фильтра не затягивали, «автомат» не перегреется.
Да и вообще, этот агрегат довольно надежный. По собственному опыту могу сказать, что «автомат» Chevrolet Cobalt, даже при масляном голодании, когда при переключении появились сильные рывки, мужественно выдержал эту экзекуцию и не сломался. Одним словом, чтобы перегреть автоматическую коробку передач — надо очень постараться.
Кстати, «автомат» может продлить ресурс двигателю, ведь гидротрансформатор — это отличный демпфер. Он может гасить сильные колебания, которые передаются от трансмиссии к мотору.
Стоит ли переключаться в «нейтраль»
Давайте разберемся. Когда в пробке водитель переводит селектор из режима «D» в «N», происходит следующий процесс: фрикционы размыкаются, соленоиды закрываются, валы расцепляются. Если поток тронулся, то водитель снова переводит селектор из «N» в «D» и весь этот сложный процесс повторяется раз за разом. В итоге в «рваном» городском трафике постоянные дерганья селектора приведут только к постепенному изнашиванию соленоидов и фрикционов. В будущем это аукнется ремонтом «коробки». Ни о какой экономии в этом случае говорить не приходится.
Так что лучше лишний раз не трогать селектор трансмиссии. А чтобы ползти в пробке, переведите «автомат» в ручной режим, включите первую или вторую передачу. Так «коробке» будет легче: ведь чем у нее меньше переключений — тем лучше.