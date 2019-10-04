Можно ли сэкономить топливо и продлить жизнь АКП, переходя в пробке в нейтральный режим

И для начала напомним, что в классическом «автомате» установлен гидротрансформатор, состоящий из двух частей — центробежного насоса и центростремительной турбины. Между ними находится направляющий аппарат — реактор. Колесо центробежного насоса жестко связано с коленчатым валом двигателя, турбинное — с валом коробки передач. А реактор может как свободно вращаться, так и быть заблокированным обгонной муфтой.

Так ли страшен перегрев

У такой трансмиссии много энергии расходуется на «перелопачивание» масла гидротрансформатором. Расходует ее и насос, который создает рабочее давление в управляющих магистралях. Отсюда и все страхи водителей по поводу перегрева трансмиссии, потому как масло в «коробке» нагревается. Мол, переведя рычаг в «нейтраль», перегрева не будет. Но не стоит этого бояться. Если с заменой масла и фильтра не затягивали, «автомат» не перегреется.

Да и вообще, этот агрегат довольно надежный. По собственному опыту могу сказать, что «автомат» Chevrolet Cobalt, даже при масляном голодании, когда при переключении появились сильные рывки, мужественно выдержал эту экзекуцию и не сломался. Одним словом, чтобы перегреть автоматическую коробку передач — надо очень постараться.