5 народных хитростей, как быстро прогреть двигатель зимой

Единственный автомобиль, который можно не греть на морозе — это электромобиль. Правда, есть риск, что вы не заведете его вообще. Двигатель же внутреннего сгорания нуждается в прогреве, от этого фактора напрямую зависит его ресурс и срок службы. А ведь нужно еще протопить салон и растопить лед на стекле, если нет электроподогрева. Как сделать это быстрее обычного?

Наша ключевая задача — именно прогрев двигателя, поэтому всю аккумулированную мотором температуру следует сохранить в подкапотоном пространстве. Высокие обороты — до полутора тысяч — не опасны для силовой установки, поэтому можно включить печку на минимальную температуру и даже активировать кондиционер. Ведь он дает небольшую дополнительную нагрузку, заставляя ДВС прогреваться быстрее.

Кстати, работа кондиционера зимой рекомендована для самой системы: так в ней не скапливается конденсат и не появляется плесень.