5 народных хитростей, как быстро прогреть двигатель зимой

Единственный автомобиль, который можно не греть на морозе — это электромобиль. Правда, есть риск, что вы не заведете его вообще. Двигатель же внутреннего сгорания нуждается в прогреве, от этого фактора напрямую зависит его ресурс и срок службы. А ведь нужно еще протопить салон и растопить лед на стекле, если нет электроподогрева. Как сделать это быстрее обычного?
Наша ключевая задача — именно прогрев двигателя, поэтому всю аккумулированную мотором температуру следует сохранить в подкапотоном пространстве. Высокие обороты — до полутора тысяч — не опасны для силовой установки, поэтому можно включить печку на минимальную температуру и даже активировать кондиционер. Ведь он дает небольшую дополнительную нагрузку, заставляя ДВС прогреваться быстрее.
Кстати, работа кондиционера зимой рекомендована для самой системы: так в ней не скапливается конденсат и не появляется плесень.
Легендарная картонка, которой спасаются от морозов водители от Мурманска до Владивостока, на утреннем прогреве никак не сказывается. Такой «барьер» помогает сохранять температуру двигателя в движении, а вот на припаркованной машине, увы, это лайфхак не продуктивен.
Укрывать мотор различными одеялами — опасно, ведь никто не застрахован от протечек топлива и случайной искры. А вот воспользоваться специальным феном или строительной тепловой пушкой — идея вполне здравая. Еще удобнее купить небольшой нагреватель, работающий от прикуривателя, и разместить его в подкапотном пространстве. Стоит недорого, переделывать ничего не надо, а вот эффект приносит вполне ощутимый.
Второй или большой круг циркуляции охлаждающей жидкости вступает в дело в тот миг, когда двигатель достигает температуры около 70 градусов. Печку на обогрев можно включать только в этот момент. Чтобы начать прогрев салона до наступления этой магической и желанной минуты, нужно активировать подогрев руля и сидений.
Как бы странно это ни звучало, но «теплые опции» неплохо справляются с прогревом «помещения» и помогут дотерпеть до включения печки. К слову, даже стекло начнет оттаивать.
Различные «вебасты» и предпусковые подогреватели опустим — это дорогое и сложное решение — а вот про автозапуск пару слов сказать стоит. Притом эта функция пригодится обладателям, как дизельных, так и бензиновых авто.
Дело в том, что дизель, который начинает прогреваться только под нагрузкой, очень плохо относится к движению «на холодную» — мотор остро нуждается в прогреве. Поэтому «потарахтеть» лишние 15 минут, пока водитель наслаждается утренним кофе, ему намного важнее, чем собрату на «легком топливе».
Если же ваш авто уже оснащен автозапуском, то вечером, перед тем как заглушить мотор и закрыть дверь, не забудьте активировать забор воздуха из салона — рециркуляцию — и установить обдув на ноги и лобовое стекло.