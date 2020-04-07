Как без подтеков масла узнать, что нужно срочно менять амортизаторы в авто

Единственный индикатор выхода амортизатора из строя, которому российский водитель поверит — это подтеки масла. Мол, если масло «давит», значит, надо менять. На деле же, это уже некролог, а стойка перестает работать намного раньше: машина теряет в управляемости, порой весьма значительно, увеличивается износ других элементов подвески и даже шин. Чтобы во время замены амортизатора не «приехать» и на более дорогой и массивный ремонт, нужно осознать поломку раньше, чем мастер покажет подтеки масла. Как это сделать, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Первый звоночек, который заставляет зайти в интернет и взглянуть на цены, это вибрация на руле. Мелкие шероховатости дорожного полотна сказываются на управляемости, баранка норовит выскочить из рук. Происходит это из-за сальника, который износился и начал пропускать масло в обход перепускного клапана, позволяя штоку ходить свободно. В таком случае даже малейшая неровность передается на позвоночник, заставляя пассажиров нервно ежиться и обсуждать российские дороги.
Пункт под номером два — это ранее не замеченное поведение машины в момент торможения. Многие внедорожники с конвейера «клюют носом», но когда аналогичным образом ведет себя легковушка — стоит задуматься. Изменение же траектории — скачки по полосам — говорят о том, что амортизаторам самое место на помойке. Дальнейшая экономия приведет к большим потерям.
Изношенные стойки приводят к увеличению тормозного пути: из-за некорректной работы узла колеса недостаточно прижимаются к асфальту, автомобиль «козлит», а расстояние до впереди идущего сокращается слишком уж быстро. Педаль тормоза приходится давить раньше и продавливать глубже, но осознание, как правило, приходит слишком поздно. Помните о стоимости современной оптики и сложной электроники, расположенной за тонкой «скорлупой» бампера — новые амортизаторы вместе с установкой стоят значительно дешевле.
Важным индикатором неисправности стойки является неравномерной износ покрышек: убедившись, что давление во всех четырех колесах одинаковое, и увидев неравномерный износ, нужно немедленно отправиться на диагностику. Амортизаторы — это полбеды. В худшем случае, этот симптом говорит о нарушении геометрии всего авто. Другими словами, вам довелось приобрести восстановленный из «утиля» автомобиль: «перевертыш», например.
Сколько прослужит амортизатор? Все зависит от водителя. У аккуратного и бережливого — доходит до сотни тысяч километров. У лихача — вытечет и на тридцати. Некоторые «умельцы» рушат стойку и за 10 000 км — пару «принятых» на торможении ям или «лежачих полицейских», и можно ехать в магазин за новыми. Средний же «по больнице» результат — от 60 000 до 80 000 в городском режиме эксплуатации.