Как без подтеков масла узнать, что нужно срочно менять амортизаторы в авто

Единственный индикатор выхода амортизатора из строя, которому российский водитель поверит — это подтеки масла. Мол, если масло «давит», значит, надо менять. На деле же, это уже некролог, а стойка перестает работать намного раньше: машина теряет в управляемости, порой весьма значительно, увеличивается износ других элементов подвески и даже шин. Чтобы во время замены амортизатора не «приехать» и на более дорогой и массивный ремонт, нужно осознать поломку раньше, чем мастер покажет подтеки масла. Как это сделать, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Первый звоночек, который заставляет зайти в интернет и взглянуть на цены, это вибрация на руле. Мелкие шероховатости дорожного полотна сказываются на управляемости, баранка норовит выскочить из рук. Происходит это из-за сальника, который износился и начал пропускать масло в обход перепускного клапана, позволяя штоку ходить свободно. В таком случае даже малейшая неровность передается на позвоночник, заставляя пассажиров нервно ежиться и обсуждать российские дороги.

Пункт под номером два — это ранее не замеченное поведение машины в момент торможения. Многие внедорожники с конвейера «клюют носом», но когда аналогичным образом ведет себя легковушка — стоит задуматься. Изменение же траектории — скачки по полосам — говорят о том, что амортизаторам самое место на помойке. Дальнейшая экономия приведет к большим потерям.