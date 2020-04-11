Почему ржавеют тормоза, и как с этим бороться, когда все автосервисы закрыты из-за коронавируса

Тридцать дней самоизоляции вряд ли станут приговором для автомобиля, но многие узлы и агрегаты такому простою не порадуются. Особенно — тормоза. Они, порой, покрываются ржой за 60 минут, а тут, простите за арифметику, 720 часов. Обойдется ли простой «прикаткой» — несколькими торможениями на малой скорости?
Тормозные диски на абсолютном большинстве автомобилей сделаны из чугуна — ну, кроме откровенно спортивных машин — поэтому обречены на химическую реакцию, именуемую окислением. Более того, чем горячее железка — тем быстрее проистекает реакция с кислородом. Посмотрите на глушитель, например.
Пара-тройка дней простоя покроют тормозные механизмы тонким слоем ржи, которая легко и быстро уйдет еще до выезда со двора на улицу. Но если увеличить срок вынужденного «прикола», то ситуация перестает быть столь оптимистичной. Особенно, если автомобиль бездействовал действительно долго, да еще и во влажном гараже. Тут уже начинают подавать признаки смерти не только диски, но и суппорты. Через некоторое время механизмы просто закиснут, не дав свести колодки. Ржавчина, к слову (даже если ее немного), быстро сведет «на нет» даже новые колодки, а диск может быть «зашкурен» не ровно, появятся волны, которые тут же перекочуют на руль детонацией.
При нормальных обстоятельствах можно было бы отогнать автомобиль на сервис (на эвакуаторе, естественно), чтобы поменять все заржавевшие детали, а сами суппорты отмочить в специальной жидкости. Но где нормальная ситуация, и где российская экономика? Запчасти скоро подорожают процентов на 30—40, хотя некоторые информагентства уже говорят о пятидесятипроцентном увеличении цен, а те самые СТО закрыты. Ситуация усугубляется еще и тем, что абсолютное большинство компаний после «законных» 30 дней и не откроются. Неужто самому придется брать щетку в руки и часами на пролет тереть порыжевший и закисший механизм?
Увы, щеткой делу не поможешь. Тут нужно кое-что покрепче: например, пескоструйный аппарат. Воздух с песком достаточно быстро «снесет» все окислы и грязь, оставив деталь в целости и сохранности. Останется только покрыть ее любым доступным покрытием, чтобы не ржавело. Суппорты будут выглядеть так, словно только что появились на свет из герметичного фирменного пакета. Да и с дисками будет таже история: машина стояла, никакого износа, чтобы убирать его токарным станком на дисках нет, так что хватит и пескоструйной обработке. Вопрос только, где же взять аппарат?
Как ни странно, такое снаряжение найдется практически в каждом гаражном кооперативе: кто-то использует «пескоструй» в строительстве, кто-то — в ремонте авто. Так что процесс может быть проделан с минимальными тратами или вообще без оных, если отношения с соседями действительно хорошие, а за гаражом не числится долгов.
Теоретически, его можно даже купить: самый дешевый и простой вариант обойдется в 7000–10 000 рублей, а удобный прибор с камерой — уже около 18 000 рублей. Не забудьте только, что для работы пескоструйного аппарата необходим мощный компрессор, который собственно и должен создавать воздушную струю.
Пескоструйная обработка — процесс невероятно увлекающий, поэтому важно не потерять голову и не взяться «отпесочить» всю машину. Тачки из «Назад в Будущее» не получится, ведь легендарный автомобиль Джона Делореана был из алюминия.