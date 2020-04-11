Почему ржавеют тормоза, и как с этим бороться, когда все автосервисы закрыты из-за коронавируса

Тридцать дней самоизоляции вряд ли станут приговором для автомобиля, но многие узлы и агрегаты такому простою не порадуются. Особенно — тормоза. Они, порой, покрываются ржой за 60 минут, а тут, простите за арифметику, 720 часов. Обойдется ли простой «прикаткой» — несколькими торможениями на малой скорости?

Тормозные диски на абсолютном большинстве автомобилей сделаны из чугуна — ну, кроме откровенно спортивных машин — поэтому обречены на химическую реакцию, именуемую окислением. Более того, чем горячее железка — тем быстрее проистекает реакция с кислородом. Посмотрите на глушитель, например.

Пара-тройка дней простоя покроют тормозные механизмы тонким слоем ржи, которая легко и быстро уйдет еще до выезда со двора на улицу. Но если увеличить срок вынужденного «прикола», то ситуация перестает быть столь оптимистичной. Особенно, если автомобиль бездействовал действительно долго, да еще и во влажном гараже. Тут уже начинают подавать признаки смерти не только диски, но и суппорты. Через некоторое время механизмы просто закиснут, не дав свести колодки. Ржавчина, к слову (даже если ее немного), быстро сведет «на нет» даже новые колодки, а диск может быть «зашкурен» не ровно, появятся волны, которые тут же перекочуют на руль детонацией.