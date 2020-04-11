Как отличить оригинальное лобовое стекло от опасной подделки

Хорошо, если машина застрахована по КАСКО. Тогда замену стекла проведут на сертифицированной СТО. И вероятность того, что подсунут низкокачественную подделку, сведена к минимуму. Правда, и здесь нужно учитывать, что сраховщик может отказаться от ремонтных работ в тех случаях, которые принято называть нестраховыми. Например, когда хозяин сам — по неосторожности — повредил стекло.
Если все же выпала необходимость самостоятельно организовать замену «лобовухи», то при выборе самого стекла стоит обратить внимание на некоторые его свойства. Напомним, что эти детали изготавливаются строго по определенным ГОСТам или международным стандартам с применением высокоточных технологий и систем контроля.
На что нужно обратить особое внимание? На новом качественном стекле не должно быть: во-первых, никаких царапин и уж тем более сколов. Во-вторых, никаких диоптрий или прочих искажений. За рулем авто с кустарной «лобовухой» (например, с искривлениями) у водителя будут быстро уставать глаза, и он не сможет правильно оценивать расстояние до предметов, которые видит через это стекло. Что вполне может привести к аварии.
Проверить «лобовуху» на оптические дефекты довольно просто. Достаточно поставить запчасть вертикально и взглянуть через нее на геометрически ровные предметы — угол стены или поручень лестницы: неровности сразу станут заметны и невооруженным глазом.
У триплекса, сделанного на лицензированном заводе, края идеально ровные, и уж тем более не торчит пленка. Такие недочеты сразу выдадут подделку низкого качества. Кроме того, стоит внимательно взглянуть на маркировку: она должна иметь четкое ровное начертание без расплывчатых и сдвинутых границ.
И несколько слов о строении триплекса, используемого для лобового остекления машины. Он представляет собой сэндвич из трех слоев: двух стеклянных с заключенной между ними полимерной пленкой. Вся соль такой технологии именно в ней.
Когда стекла при аварии разрушаются, она не дает разлетаться осколкам, удерживая их на себе. А также она не рвется и не проваливается при довольно серьезных нагрузках. Именно эти качества пленки спасают в ДТП от травмирования осколками. Как себя поведет «левая» пленка — не угадаешь, но в этом случае лучше не рисковать.
Отметим, что соблазну сэкономить, купив стекло непонятного производителя, лучше не поддаваться. И даже если, к счастью, никакой аварии не будет, все-равно придется переплачивать, и новая замена лобового уже не за горами: подделка хуже держит удар гравия из-под колес едущей впереди машины, а также гораздо быстрее изнашивается.