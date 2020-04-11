Как отличить оригинальное лобовое стекло от опасной подделки

На что нужно обратить особое внимание? На новом качественном стекле не должно быть: во-первых, никаких царапин и уж тем более сколов. Во-вторых, никаких диоптрий или прочих искажений. За рулем авто с кустарной «лобовухой» (например, с искривлениями) у водителя будут быстро уставать глаза, и он не сможет правильно оценивать расстояние до предметов, которые видит через это стекло. Что вполне может привести к аварии.

Проверить «лобовуху» на оптические дефекты довольно просто. Достаточно поставить запчасть вертикально и взглянуть через нее на геометрически ровные предметы — угол стены или поручень лестницы: неровности сразу станут заметны и невооруженным глазом.

У триплекса, сделанного на лицензированном заводе, края идеально ровные, и уж тем более не торчит пленка. Такие недочеты сразу выдадут подделку низкого качества. Кроме того, стоит внимательно взглянуть на маркировку: она должна иметь четкое ровное начертание без расплывчатых и сдвинутых границ.