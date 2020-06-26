Простейшие, но действенные способы мгновенно избавиться от насекомых в салоне авто

​От всех ползучих

С муравьями и прочими представителями «ходящей» фауны дела обстоят несколько сложнее: им фумигаторы и липучки не страшны. Более того, тот же рыжий лесной муравей способен прожить 5 лет, а черный садовый — внимание! — до 14 лет! Поэтому бороться с ними следует по всей строгости: комплексная мойка с пылесосом и удалением всех следов пищи — это только начало. Далее следует вдумчиво перетряхнуть багажник, собрав по возможности всех попавшихся «товарищей» и в принудительном порядке переселить их на соседнюю клумбу. Однако даже этого недостаточно, чтобы полностью вычистить салон. Для этих целей есть специальная ловушка, которую можно установить под сидением или в багажнике: «мураши» точно придут на запах. Жестоко, но действенно.

Чего точно не стоит делать — так это «бить» комаров и прочих на мягкой обивке салона. Выведение пятен не всегда пройдет гладко, но стабильно займет много времени и сил. Лучший способ — пылесос, причем подойдет даже переносной автомобильный. При первых же звуках «сосущего» основная часть насекомых покинет салон по своей воле, а все остальные будут аккуратно собраны и вытрясены вместе с пылью, которой после любой поездки за город наберется немало. Заодно и «ароматный» мусор из багажника не забудется.