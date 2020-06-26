Простейшие, но действенные способы мгновенно избавиться от насекомых в салоне авто

Выходные на речке или на любимой даче могут обернуться настоящей войной с животным миром, если насекомые обоснуются в авто. Чтобы борьба не затягивалась и не очерняла будни, нужно принять несколько простейших мер.
«Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи» — писал «наше всё» еще двести лет назад. Менялись знамена и эпохи, менялись государства, а проблемы у населения все те же. Борьба с насекомыми вышла на новый уровень благодаря достижениям химической промышленности, но победить природу нельзя, как бы ни старался человек. Поэтому можно только бороться. Впрочем, весьма успешно при определенной сноровке и толике знаний.
Любой загородный вояж, особенно если речь идет о речках да палатках, автоматически означает полный набор летающих и ползущих в салоне автомобиля. Как не закрывай двери и окна, а лесная и болотная живность найдет путь. Сложены палатки, усажен и пристегнут весь пионеротряд, за окошком мелькает трасса, а в салоне продолжает звенеть настойчивый комар. А ведь он способен прожить целых семь дней! А муха — и вовсе 28 суток. Можно, конечно, всей семьей броситься на отлов «зверя», но делать это на ходу не безопасно, а потом уж будет не до них. Так мы все и поедем в понедельник на работу в «звенящем природой» автомобиле. Однако есть и куда более простые методы борьбы, не требующие ни меткости, ни ловкости, ни удали.
От всех летающих
Многомудрые китайцы, которые уже придумали и сделали «всё для всего», давно разработали фумигатор для автомобиля. Воткнул в прикуриватель устройство, да жди, пока жужжание утихнет само собой. Препарат, конечно, не самый приятный и полезный для здоровья, но действенный и продуктивный. Еще проще вспомнить о старой, как мир, и надежной, как АК-47, советской липкой ленте, привлекающих «жужжалок» особым ароматом. Повесить такой на ночь в салоне ничего не стоит. И сил прилагать не надо, и утром вся фауна будет готова к общей эвакуации из автомобиля. Главное — не забыть, ведь иначе придется «аплодировать» сидя еще несколько дней.
От всех ползучих
С муравьями и прочими представителями «ходящей» фауны дела обстоят несколько сложнее: им фумигаторы и липучки не страшны. Более того, тот же рыжий лесной муравей способен прожить 5 лет, а черный садовый — внимание! — до 14 лет! Поэтому бороться с ними следует по всей строгости: комплексная мойка с пылесосом и удалением всех следов пищи — это только начало. Далее следует вдумчиво перетряхнуть багажник, собрав по возможности всех попавшихся «товарищей» и в принудительном порядке переселить их на соседнюю клумбу. Однако даже этого недостаточно, чтобы полностью вычистить салон. Для этих целей есть специальная ловушка, которую можно установить под сидением или в багажнике: «мураши» точно придут на запах. Жестоко, но действенно.
Чего точно не стоит делать — так это «бить» комаров и прочих на мягкой обивке салона. Выведение пятен не всегда пройдет гладко, но стабильно займет много времени и сил. Лучший способ — пылесос, причем подойдет даже переносной автомобильный. При первых же звуках «сосущего» основная часть насекомых покинет салон по своей воле, а все остальные будут аккуратно собраны и вытрясены вместе с пылью, которой после любой поездки за город наберется немало. Заодно и «ароматный» мусор из багажника не забудется.