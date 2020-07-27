Как самостоятельно и быстро почистить фары изнутри

Перед тем, как броситься во все тяжкие, нужно обогатиться двумя флаконами средства для мойки окон и таким же количеством канистр с дистиллированной водой, а также самым обыкновенным домашним феном и 50 л обыкновенной воды из-под крана. Для лучшего результата можно позаботиться о паре пакетиков селикагеля. Мощные экземпляры с функцией завивки противопоказаны: чем компактнее и слабее будет устройство, тем лучше.

Тряпки, щетки и другие приспособления не пригодятся, но начинать стоит в субботу и сутра. Прежде всего, нужно аккуратно, не сломав тонкие ушки креплений, снять светильники, отсоединить всю проводку и достать лампочки. Если есть линзы, то их также следует снять. Протереть «начинку» — дело пары минут, а вот на выведение залежей из корпуса потребуются оба выходных. Возвращение домой по светленькому отменяется.

Разобрав фары, нужно налить внутрь весь арсенал закупленных ранее моющих средств, как следует поболтать, и положить на мягкую поверхность — читай, газон — стеклом вниз. Варианты со столиками, табуретками и прочим нам не подойдут, ведь точно не упадет только с пола. На «откиснуть» потребуется не менее 20—30 минут, после чего моющее средство нужно слить. Полученный результат порадует мало кого: весь корпус фары заполнен пеной. Ее нужно тщательно вымыть проточной водой, после чего, уже в финальной стадии, когда пузырей не останется, залить внутрь дистиллята и долго «полоскать», вращая светильник по кругу. Слив остатки через дренажное отверстие — оно в вашей фаре точно есть — можно приступать к просушке.