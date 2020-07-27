Как самостоятельно и быстро почистить фары изнутри

По прошествии нескольких лет после знаменательной покупки, водитель начинает замечать, что фары автомобиля, который в российской классификации считается еще новым, начинают светить уже не так ярко. То ли песок и прочий дорожный мусор сделали свое дело — затерли стекла — то ли лампочка получает недостаточно электроэнергии и работает в полсилы, то ли зависть соседа снизу добралась до электрических схем авто. Однако проблема может быть куда проще: внутреннее убранство фары забито пылью и мусором, который мешает корректной работе устройства. Впрочем, устранить эту неприятность своими руками достаточно просто: бежать на сервис или заказывать новые блоки рано.
Осознание проблемы — половина работы. Внимательно осмотрев блок-фару при дневном свете на предмет мелкого мусора и песчинок, можно обнаружить целые залежи. Всего два-три года регулярной эксплуатации автомобиля, и песок на фундамент бани можно не покупать! Но как его оттуда достать? Пылесос? Компрессор? Увы, помогут только «водные процедуры». Почему «увы»? Да все потому, что сушить фару придется долго. Но без этой операции в чистке внутреннего пространства фары не обойтись никак.
Перед тем, как броситься во все тяжкие, нужно обогатиться двумя флаконами средства для мойки окон и таким же количеством канистр с дистиллированной водой, а также самым обыкновенным домашним феном и 50 л обыкновенной воды из-под крана. Для лучшего результата можно позаботиться о паре пакетиков селикагеля. Мощные экземпляры с функцией завивки противопоказаны: чем компактнее и слабее будет устройство, тем лучше.
Тряпки, щетки и другие приспособления не пригодятся, но начинать стоит в субботу и сутра. Прежде всего, нужно аккуратно, не сломав тонкие ушки креплений, снять светильники, отсоединить всю проводку и достать лампочки. Если есть линзы, то их также следует снять. Протереть «начинку» — дело пары минут, а вот на выведение залежей из корпуса потребуются оба выходных. Возвращение домой по светленькому отменяется.
Разобрав фары, нужно налить внутрь весь арсенал закупленных ранее моющих средств, как следует поболтать, и положить на мягкую поверхность — читай, газон — стеклом вниз. Варианты со столиками, табуретками и прочим нам не подойдут, ведь точно не упадет только с пола. На «откиснуть» потребуется не менее 20—30 минут, после чего моющее средство нужно слить. Полученный результат порадует мало кого: весь корпус фары заполнен пеной. Ее нужно тщательно вымыть проточной водой, после чего, уже в финальной стадии, когда пузырей не останется, залить внутрь дистиллята и долго «полоскать», вращая светильник по кругу. Слив остатки через дренажное отверстие — оно в вашей фаре точно есть — можно приступать к просушке.
Первым делом запускаем в работу фен: интегрировав его сопло в одно из отверстий, оставляем минут на 20. После даем фаре «отдохнуть» — избежать перегрева и разгерметизации — и повторяем процедуру. Как показывает практика, потребуется не менее трех-четырех повторений.
В тот момент, когда покажется, что блок полностью высох, кладем его на подоконник в самой солнечной комнате и оставляем досыхать на весь воскресный день. Для улучшений итогового результата, нужно разместить пакетики с селикагелем в каждом «плафоне». Только вечером, когда на улицу опустится вечерняя прохлада, можно начинать обратную сборку. Кстати, влагосборник можно не убирать — еще пару недель он будет залогом сухих фар.
Чистка внутренностей блок-фары зачастую дает лучший результат, чем полировка, но стоит помнить о возможном появлении ржавчины на отражателях. Поэтому фару следует тщательно просушить, используя селикагель, и наблюдать за прибором несколько дней после мойки.