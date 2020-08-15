Почему чип-тюнинг двигателя авто — более, чем сомнительное удовольствие

Желание улучшить уже имеющееся у нас в крови: доработать и переделать то, что есть, для россиян не менее ценно, чем купить новое. А порой — и более. Автомобиль — одно из самых дорогих приобретений в жизни — со временем приедается, да и от желания приложить руки никуда не деться. А тут еще и сонмы подсказок из всемирной паутины, где черным по белому описано: подключаете провод в разъем OBD2, заливаете новое ПО и ваша «ласточка», ставшая уже черепахой, вновь расправит крылья. Ссылочка на программу прилагается. И называется это мероприятие загадочным и манящим термином «чип-тюнинг». Чудо или действительность?

Начать стоит с простого и вечного: в каждой шутке есть доля шутки. Действительно, в абсолютном большинстве современных моторов заложена возможность для прироста мощности, которая умышленно «задушена» электроникой. Тем самым «мозгом» — электронным блоком управления двигателем. Ради чего? Ответов, как водится, несколько.

Во-первых, производитель жаждет долгих лет службы своему мотору и поэтому всеми правдами и неправдами сокращает нагрузку на агрегат. Во-вторых, не стоит забывать про различное налогообложение в странах-покупателях. Так, в США «тот самый» дизель V8 от Toyota выдает 278 л. с., а не 249, как в России. Третий пункт — экология. Чтобы добиться нужных выбросов, можно установить сонм дорогих устройств или просто «подушить» мотор за счет программного обеспечения.