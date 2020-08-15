Почему чип-тюнинг двигателя авто — более, чем сомнительное удовольствие

Желание улучшить уже имеющееся у нас в крови: доработать и переделать то, что есть, для россиян не менее ценно, чем купить новое. А порой — и более. Автомобиль — одно из самых дорогих приобретений в жизни — со временем приедается, да и от желания приложить руки никуда не деться. А тут еще и сонмы подсказок из всемирной паутины, где черным по белому описано: подключаете провод в разъем OBD2, заливаете новое ПО и ваша «ласточка», ставшая уже черепахой, вновь расправит крылья. Ссылочка на программу прилагается. И называется это мероприятие загадочным и манящим термином «чип-тюнинг». Чудо или действительность?
Начать стоит с простого и вечного: в каждой шутке есть доля шутки. Действительно, в абсолютном большинстве современных моторов заложена возможность для прироста мощности, которая умышленно «задушена» электроникой. Тем самым «мозгом» — электронным блоком управления двигателем. Ради чего? Ответов, как водится, несколько.
Во-первых, производитель жаждет долгих лет службы своему мотору и поэтому всеми правдами и неправдами сокращает нагрузку на агрегат. Во-вторых, не стоит забывать про различное налогообложение в странах-покупателях. Так, в США «тот самый» дизель V8 от Toyota выдает 278 л. с., а не 249, как в России. Третий пункт — экология. Чтобы добиться нужных выбросов, можно установить сонм дорогих устройств или просто «подушить» мотор за счет программного обеспечения.
Не стоит забывать и про другие «хитрости» автопроизводителей: машины разных комплектаций и, соответственно, разных цен могут быть оснащены одним и тем же двигателем, но с разными показателями мощности. Сделано это, естественно, программно. Меняем программу и получаем весь комплекс удовольствия по малому прайсу. Именно в этом месте начинаются проблемы.
Поскольку официальные дилеры не могут на законных основаниях заниматься подобной деятельностью, то чип-тюнинг — установка новой программы управления двигателем — отдан на откуп «умельцам». Более того, автомобиль, который подвергли такой доработке, автоматом слетает с гарантии. Именно в выборе мастера и качестве новой программы кроется вся сложность.
Существуют несколько видов «чип-тюнинга», разделенные по уровню сложности. Самый первый подразумевает лишь изменение ПО или доработку имеющегося. Второй обязывает вырезать экологию — убрать катализатор и датчик EGR — добавить производительности некоторым узлам и агрегатам. Третий уровень — фактически перестройка машины «под спорт», замена турбины и все вышеописанное в комплексе. Но ключевой фактор — именно программа.
Качественные и профессиональные «софты» пишутся большими компаниям после десятков недель испытаний и тестов. Профессиональные — например гоночные — машины и вовсе имеют в своем программном обеспечении возможность доработки «на месте». То есть это не просто заводская настройка с небольшими изменениями, а настоящая авторская экосистема, да еще и в режиме администратора. Разве могут такие продукты стоить дешево? Более того, далеко не все «проги» заливаются просто через порт OBD2, порой надо аккуратно распаять ЭБУ и «провести операцию на открытом сердце». Тоже работенка непростая и недешевая.
Следовательно, качественный чип-тюнинг, который принесет результат, а не видимость и проблемы в последствие, обойдется дорого. Это должна быть программа, созданная под конкретный мотор, а зачастую, даже под конкретный бензин или дизель, заправленный на конкретной заправке. Универсальные решения или пиратские копии приведут к тяжелым дорогостоящим последствиям, а «халтурная» установка может «выйти боком» для блока ЭБУ. Просто посмотрите, сколько стоит эта коробочка для вашего авто.
Одним словом, если уж душа требует улучшений, следует очень внимательно отнестись к выбору подрядчика, тщательно прочитать все комментарии и условия, а также отключить режим экономии. Не стесняйтесь уточнить авторство программы и спросить у коллег «по несчастью» совета. Чип-тюнинг способен сотворить чудо, но только если он сделан профессионалами и по полному циклу. И, соответственно, по полной стоимости.