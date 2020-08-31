Как открыть капот, если вдруг сломался замок

Замок капота достаточно часто приносит «сюрпризы»: то закиснет, то заклинит, а то и вовсе откажется открываться. Как и во многих подобных ситуациях, необходимо успокоиться и локализовать проблему. Порой причиной недомогания становится просто утренняя резкость — хлопнул крышкой с излишней силой, а он, прохиндей, и заклинил. А иногда случается так, что никакая аккуратность не поможет — оборвало трос, что ведает открыванием той самой запорной конструкции.
Безусловно, механизм, который находится «на передовой» и постоянно вступает в контакт с водой, грязью и зимними реагентами, необходимо регулярно смазывать. Притом не просто пшикнуть сверху проникающей смазкой, а тщательно обработать, уделив внимание всем поверхностям. Но, увы, такой подход — не панацея. Время не лечит, а калечит.
Однажды утром, когда возникнет острая потребность долить воды в омыватель ветрового стекла, капот предательски промолчит, так и не откликнувшись на движение рычажка. Прежде всего, стоит проверить замок на предмет закисания или заклинивания: для этого достаточно попросить соседа подергать рычаг открывания, а самому аккуратно, чтобы не помять, несколько раз надавить на «место дислокации» запорного механизма. Как правило, такое применение грубой мужской силы помогает справиться с проблемой. Но если рычаг безвольно болтается, усилия от натяжения не чувствуется, то сколько капот не толкая, толку от этого не будет — оборвало трос.
Дилемму можно условно разделить на две части: обрыв произошел около ручки — простой вариант — и причина кроется в подкапотном пространстве — сложный. Начинать диагностику нужно, понятное дело, с «малой крови», поэтому аккуратно разбираем салон и смотрим на механизм «с изнанки». Если троса на ручке нет, то далеко он улететь не мог — его край болтается в нескольких сантиметрах. Чтобы открыть капот, достаточно просто захватить металлическую проволоку пассатижами и сильно потянуть в сторону заднего дивана — капот откроется. Трос можно не беречь и не стараться его сохранить, ведь деталь в любом случае требует замены.
Если же трос остался на ручке, то стоит либо отложить ремонт на вечер, либо позвонить на работу и предупредить о возможном опоздании. Предстоит поковырять в не самых доступных местах, а после долго отмываться. На абсолютном большинстве автомобилей — классические «Жигули» в расчет не берем — для обеспечения подхода к замку капота предстоит снять решетку радиатора. Она, как правило, закреплена на клипсах или держится на скрытых винтах — тематические форумы по маркам и моделям в помощь.
Организовав себе доступ к проблемному узлу — осмотримся. «Огрызок» троса позволит дернуть пассатижами, но так везет не часто. Обычно тросик обрывается непосредственно в месте крепления. Поможет тонкая отвертка, которой нужно достаточно сильно надавить на «ответную» часть механизма. И «шкатулка» откроется.
Подобные неполадки и неисправности не должны ставить «в ступор» и становится причиной вызова «эвакуатора» — такая операцию под силу каждому. Главное — время и немного смелости. А еще телефон с мобильным интернетом и добротный инструмент. Впрочем, звонок другу тоже никто не отменял.