Как открыть капот, если вдруг сломался замок

Замок капота достаточно часто приносит «сюрпризы»: то закиснет, то заклинит, а то и вовсе откажется открываться. Как и во многих подобных ситуациях, необходимо успокоиться и локализовать проблему. Порой причиной недомогания становится просто утренняя резкость — хлопнул крышкой с излишней силой, а он, прохиндей, и заклинил. А иногда случается так, что никакая аккуратность не поможет — оборвало трос, что ведает открыванием той самой запорной конструкции.

Безусловно, механизм, который находится «на передовой» и постоянно вступает в контакт с водой, грязью и зимними реагентами, необходимо регулярно смазывать. Притом не просто пшикнуть сверху проникающей смазкой, а тщательно обработать, уделив внимание всем поверхностям. Но, увы, такой подход — не панацея. Время не лечит, а калечит.

Однажды утром, когда возникнет острая потребность долить воды в омыватель ветрового стекла, капот предательски промолчит, так и не откликнувшись на движение рычажка. Прежде всего, стоит проверить замок на предмет закисания или заклинивания: для этого достаточно попросить соседа подергать рычаг открывания, а самому аккуратно, чтобы не помять, несколько раз надавить на «место дислокации» запорного механизма. Как правило, такое применение грубой мужской силы помогает справиться с проблемой. Но если рычаг безвольно болтается, усилия от натяжения не чувствуется, то сколько капот не толкая, толку от этого не будет — оборвало трос.