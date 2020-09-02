Как просто и правильно соединить оборвавшийся в машине провод, чтобы не вызывать эвакуатор

Разбитые российские дороги и пристрастие к выездам за город приводят зачастую к грустным последствиям для проводки автомобиля — контакты разбалтываются, клеммы сваливаются, соединения разлетаются. Но еще хуже — наша погода: пол года снег, пол года дождь. Пережить такое круглогодичное испытание смогут далеко не все провода, а проблема, увы, редко проявляет себя в автосервисе или на парковке около дома. Одним словом, выезд с дачи в воскресенье вечером может здорово затянуться из-за обрыва одного-единственного тонкого проводка.

«Диванные» знатоки и интернет-профессионалы тут же вспомнят, как «деды» умело делали скрутки и ехали дальше. «Деды», если что, и привод в поле разобрать могли, и ступичный подшипник в грязи поменять. А сегодня и баллонный ключ не в каждом багажнике найдешь — что уж говорить про другие инструменты и навыки современного водителя.

Опять же, скрутка провода — временное решение, а что может быть более постоянное в России, чем нечто временное? Подобное соединение греется, оно не защищено от влаги, но самое печальное оно достаточно быстро разбалтывается и вновь разваливается. Так как же соединить провода тому, кто в силу разных причин не умеет перебрать мотор с помощью одного ключа «на 10»?