Как просто и правильно соединить оборвавшийся в машине провод, чтобы не вызывать эвакуатор

Разбитые российские дороги и пристрастие к выездам за город приводят зачастую к грустным последствиям для проводки автомобиля — контакты разбалтываются, клеммы сваливаются, соединения разлетаются. Но еще хуже — наша погода: пол года снег, пол года дождь. Пережить такое круглогодичное испытание смогут далеко не все провода, а проблема, увы, редко проявляет себя в автосервисе или на парковке около дома. Одним словом, выезд с дачи в воскресенье вечером может здорово затянуться из-за обрыва одного-единственного тонкого проводка.
«Диванные» знатоки и интернет-профессионалы тут же вспомнят, как «деды» умело делали скрутки и ехали дальше. «Деды», если что, и привод в поле разобрать могли, и ступичный подшипник в грязи поменять. А сегодня и баллонный ключ не в каждом багажнике найдешь — что уж говорить про другие инструменты и навыки современного водителя.
Опять же, скрутка провода — временное решение, а что может быть более постоянное в России, чем нечто временное? Подобное соединение греется, оно не защищено от влаги, но самое печальное оно достаточно быстро разбалтывается и вновь разваливается. Так как же соединить провода тому, кто в силу разных причин не умеет перебрать мотор с помощью одного ключа «на 10»?
Грамотный механик, знакомый с электрикой не понаслышке, подтвердит: скрутка — тлен, колхоз и вообще не имеет права на существование. Провода надо паять. Нет паяльника — воспользуйся клеммником. Два конца провода соединяются с помощью плашки о двух винтовых контактах. Старо, как мир, но работает до сих пор. Но есть у этого метода и свои недостатки: «хвостики» нужно аккуратно свернуть, грамотно подсунуть в контакты и не менее грамотно завернуть мелкие винтики, отвертки для который под рукой, конечно, не найдется. Вот и сиди в поле, ковыряй ножиком из мультитула в надежде не оборвать и дотянуть так, чтобы соединение не раскрутилось.
Чтобы всех этих бед раз и навсегда избежать, нужно заранее найти в любом магазине по электрике клеммники wago и положить их в бардачок. Стоят они сущие копейки, а провода крепят с помощью удобных и легких в использовании зажимов. Такой «гаджет» позволяет восстановить цепь вообще без инструмента: зачистил провода ключом или любым попавшимся под руку осколком, вставил в клеммник да зажал пальцем.
Соединение выходит очень надежным и долговечным, не рассыпается от тряски и позволит не только доехать до дома, но и отложить посещение автосервиса. Переходник обойдется всего в 20 рублей и может быть использован бесконечное количество раз. Пластик крепкий, не рассыпается от подкапотных температур и морозов. Одним словом, не лайфхак, а полноценное решение.