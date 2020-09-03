Как быстро и своими руками придать автомобильной эмблеме первозданный вид

Крошечные хромированные надписи и символика автобрендов, расположенные на крышке багажника и решетки радиатора, пожалуй, самые двусмысленные и неоднозначные элементы внешнего лоска автомобиля. Одни их полностью снимают, другие, наоборот, берегут и холят. Впрочем, большинство автовладельцев все же старается сохранить шильды в угоду признания на дороге и последующей перепродажи машины. Но сделать это не просто: мелкие сколы и вездесущая дорожная соль достаточно быстро «обдирают» с них слой хрома, открывая всему миру неприятное пластиковое нутро. Тут уж воистину, хоть снимай.

Деинсталляция шильдов, кстати, возможно не всегда. Ведь многие «подписи», особенно на старых машинах, крепятся не только на двусторонний скотч или клей, но и на пластиковых ножках, которые в свою очередь углублены в кузов. Но кому понравится ездить с дырами? Тут уж либо переделывать да перекрашивать, либо новые покупать. А вот с этим пунктом возникают большие и зачастую непредвиденные вопросы: найти их сложно, а стоят детали немало. Продавцы подержанных запчастей об этой особенности наслышаны, поэтому надежды на приобретения нужного элемента за «три копейки» стоит отложить в самый дальний ящик. Так на первый план выходит единственное доступное решение: восстановить эмблему в пристойный, если не заводской вид.