Как быстро и своими руками придать автомобильной эмблеме первозданный вид

Крошечные хромированные надписи и символика автобрендов, расположенные на крышке багажника и решетки радиатора, пожалуй, самые двусмысленные и неоднозначные элементы внешнего лоска автомобиля. Одни их полностью снимают, другие, наоборот, берегут и холят. Впрочем, большинство автовладельцев все же старается сохранить шильды в угоду признания на дороге и последующей перепродажи машины. Но сделать это не просто: мелкие сколы и вездесущая дорожная соль достаточно быстро «обдирают» с них слой хрома, открывая всему миру неприятное пластиковое нутро. Тут уж воистину, хоть снимай.
Деинсталляция шильдов, кстати, возможно не всегда. Ведь многие «подписи», особенно на старых машинах, крепятся не только на двусторонний скотч или клей, но и на пластиковых ножках, которые в свою очередь углублены в кузов. Но кому понравится ездить с дырами? Тут уж либо переделывать да перекрашивать, либо новые покупать. А вот с этим пунктом возникают большие и зачастую непредвиденные вопросы: найти их сложно, а стоят детали немало. Продавцы подержанных запчастей об этой особенности наслышаны, поэтому надежды на приобретения нужного элемента за «три копейки» стоит отложить в самый дальний ящик. Так на первый план выходит единственное доступное решение: восстановить эмблему в пристойный, если не заводской вид.
Начать стоит с фотографии. Во-первых, все без исключения любят эффект «до и после», а во-вторых, так проще будет потом вернуть отреставрированную деталь на место. Далее идет демонтаж: нагреваем искомый элемент феном — лучше воспользоваться домашним, чтобы не спалить лак и краску — аккуратно срезаем шильдик толстой леской или пластиковой гитарной струной. Также для этих целей может быть использована зубная или капроновая нить. Отделив эмблему от кузова, нужно аккуратно снять остатки клея растворителем или бензином, а площадку по необходимости заполировать.
Работы над восстановлением покрытия всегда следует начинать с гигиенических процедур: убрать облезающие остатки старья и налета, заполировать и обработать деталь растворителем, обезжирив ее для последующей покраски. Сделать это все лучше вручную, потому что пластик сам по себе достаточно хрупкий материал, а годы на солнце и морозе крепче его не сделали. Если деталь треснула, то именно сейчас стоит ее аккуратно склеить с внутренней стороны, а трещину убрать тонким слоем шпаклевки. Только после завершения всех вышеописанных процедур, а также выдерживания полного слоя высыхания, можно загрунтовать, а потом и покрасить логотип.
Грунт подойдет самый простой, акриловый, а вот краска для такой задачи нужна особая, зеркальная. Современная эмаль сохнет «на отлип» от 10 до 30 минут, а время полного высыхания — не менее трех часов. Деталь у нас небольшая, так что одного флакона стоимостью около 200 рублей точно хватит на три слоя, а проводить работы лучше дома — так больше шансов защитить шильдик от пыли. После можно покрыть парой слоев лака, чтобы придать элементу более глубокий зеркальный эффект и добавить стойкости к внешним раздражителям.
Вся операция, даже если покупать растворитель, грунтовку, шпаклевку и краску отдельно, обойдется в 1000 рублей, а вот новый логотип может стоить и в пять, и в десять раз дороже. Если речь идет про новую оригинальную деталь, то, например, стоимость шильдов на BMW заканчивается отметкой в 25 000 рублей. Достойный повод попробовать восстановить шильдик самостоятельно. Впрочем, услуги «Алиэкспресса» тоже никто не отменял…